DEJEN DE HACER HILOS SIN NADA!!!

ok pero no esta mal hacer eso wey literal lo que si esta mal es hacer spam pero lo de los hilos no wey

jugotrolita

TW: si queres informarte lee esto que no te tardara mas de 7 minutos ;)



para los que no me entendieron, hay muchisimos hilos y muchisimos son muy interesantes y/o informativos, etc. lo que me gustaria informar es acerca del spam de hilos y de comentarios en los articulos. si van a hacer un hilo sin informacion o sin interes de formar parte de la comunidad aportando algo bueno no hagan hilos, porque? porque hagan lo que hagan su hilo se va a mostrar a los jugadores activos de ese momento, y alguien va a reportar tu hilo por spam haciendo que se baje mas experiencia de la que ganaste haciendo el hilo. en conclusion hacer hilos por spam o solo por xp sin aportar nada bueno no ayuda, algun dia te ba a bajar la experiencia. (lo digo porque estoy informada y ya me paso) ojala les sirva esta info, bai