Joker_00

ragazzi, scusatemi ma voglio chiedervi una cosa. Allora io mi sono registrato al sito Gamehag, e ho iniziato a giocare a war thunder, e aprendo il link ho visto che era possibile scaricarlo anche su PS4, e allora ho scelto di scaricarlo sulla play, sempre da Gamehag. peró è da una settimana che invio screen e me li rifiutano (ho provato anche a cambiare lingua ma niente) Misty non è d'aiuto. non è che per via del nome del mio account play non viene confermata essendo diverso da quello che uso per gamehag?