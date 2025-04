qwertyuiopadi

Ryze-Arcymag,powszechnie uważanym za jednego z najznamienitszych przedstawicieli tejże profesji w świecie Runeterry. Rola Główna Drugorzędna MAG WOJOWNIK Grany na : Topie , Midzie , Supporcie (mniej używane) Umiejętność Pasywna: Ryze zyskuje ładunki Mistrzostwa Magii, używając umiejętności. Po osiągnięciu maksymalnej liczby ładunków Ryze zostaje doładowany i zyskuje potężne premie: użycie umiejętności w dużym stopniu skraca czas odnowienia innych zaklęć. Otacza go też tarcza, której wytrzymałość zależy od maksymalnej many. Jego umiejętności zadające obrażenia zostają wzmocnione w stopniu zależnym od maksymalnej many. Q:Przeciążenie-skillshot Ryze wystrzeliwuje kulę runicznej energii w wybranym kierunku, która zadaje obrażenia pierwszemu trafionemu celowi. W:Runiczne więzienie Ryze więzi wybranego wroga, zadając mu obrażenia i unieruchamiając go na krótko. E;Fluktuacja magii Ryze celuje we wroga, atakując powolną kulą energii, która po trafieniu rozdziela się i zadaje obrażenia pobliskim przeciwnikom, po czym wraca do celu głównego, zadając dodatkowe obrażenia zależne od tego, na ile kul się rozpadła. R: Niszczycielskie Siły Biernie: Ryze zyskuje bierne zmniejszenie czasu odnowienia. Użycie: Ryze'a przepełnia potężna moc zwiększająca jego wampiryzm zaklęć i prędkość ruchu oraz sprawiająca, że wszystkie jego umiejętności stają się obszarowe. Na ryze zazwyczaj zaczynamy z Sapphire Crystal i Dwoma potionami Następnie przy powrocie należy kupić Tear of the goddness i buty. (Kropelkę musimy stakować dzięki czemu po kupieniu Seraph's Embrace dostaniemy dodatkowe AP dzięki naszej pasywce) Combo do ryze: Combo dające najwięcej obrażeń : Q E Q W Q E Q Combo dające szybkie niszczenie linii minionów :E E Q albo E Q (Jeśli zlasthitujemy miniona E) Combo Harasujące w team Fightach : Q E E Q Powodzenia w grze :)