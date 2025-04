hola juegan meepcity?????

Marianajsjs juegan adopt me también XD?

Jusiru_To no me gusta meep city pero adopt me si pero no tanto porque aveces me aburre :/

rafael00001010 jugaba pero no me gusta

Marianajsjs ah ok :/

ashley_sushi19 no me gusta meep city porque solo buscan nv

NeilHaze Mas o menos, lo juego cuando estoy bien aburrido

OwenYT yo si juegi bro

Itz_Aly muy pocas veces

tpdoroki lo juego a veces xd

el_pro3005 yo no por que no puedo que asco de vidaaa

el_pro3005 vivaaaa





QuesitoSad Antes lo jugaba pero ahora la comunidad del juego se hiso muy toxica

XxItushiGatxX Yo aun lo juego solo por que necesito plata para comprarme el castillo xd

Yicard12 siempre me ha gustado pero la gente termino destruyendolo haciendolo un sitio donde si lees el chat te dan ganas de vomitar

XxSebsGamexX yo no juego meep city yo juego adopt me me parese mas divertido

ronald_lc todos juegan ese juego por q es chevere





clait este juego quedó obsoleto ante adop me, lo alcanze a jugar pero no había un objetivo así que no fue la gran cosa, en adop me almenos hay trade de mascotas y cosas así.

OsitaPanda si lo juego muy a seguido

Nabu1355 asta cuanto debo de escribir para subir de nivel ?

Nabu1355 yo usare los robux queme gane en ropa y juegos

Nabu1355 apenas soy nivel 2 xd

Nabu1355 y no se cuando boy a subir de nivel xd