Rain

Gem7

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Удобно ли тут зарабатывать робуксы?

asa_aigh avatar

asa_aigh

October 23, 2020 at 04:25 PM

Максимум сколько можно заработать тут кд
mewmimiu avatar

mewmimiu

October 24, 2020 at 10:04 PM

Зависит от того на каком ты устростве.
0blackLoveGirl0 avatar

0blackLoveGirl0

October 24, 2020 at 10:37 PM

мне просто
хоть и на пк
SlavaD080209 avatar

SlavaD080209

October 24, 2020 at 10:57 PM

да если много времени
fumetsufantom avatar

fumetsufantom

October 24, 2020 at 11:46 PM

Думаю можно но покупать легче
Adilggg avatar

Adilggg

October 24, 2020 at 11:47 PM

да легко
Fnaf123ff avatar

Fnaf123ff

October 25, 2020 at 01:40 AM

да,это на изи
CaHpauCeP avatar

CaHpauCeP

October 25, 2020 at 03:46 AM

На телефоне это хард, а к примеру на пк легко
LoNkOn228 avatar

LoNkOn228

October 25, 2020 at 06:49 AM

Нет из за лягушки и невезения
iSPOOKY avatar

iSPOOKY

October 25, 2020 at 10:34 AM

мне сложно
EmmochkaSmelkova avatar

EmmochkaSmelkova

October 26, 2020 at 01:43 AM

Зависит наверное от того насколько ты ленивый ( у меня так)
user375 avatar

user375

October 26, 2020 at 06:39 AM

Не очень
Black_Dognik avatar

Black_Dognik

October 26, 2020 at 01:21 PM

Удобно, но долго
svetiksemisvetik55 avatar

svetiksemisvetik55

October 26, 2020 at 02:19 PM

Да долго
vlad159 avatar

vlad159

October 26, 2020 at 02:25 PM

да очень долго
ppujhf_pro avatar

ppujhf_pro

October 26, 2020 at 04:24 PM

Нееет, очень долго
pafnutiy45 avatar

pafnutiy45

October 26, 2020 at 04:55 PM

Нееет, невозможно, это пипец как долго! Лучше заработать деньги и купить

SlavaD080209 avatar

SlavaD080209

October 26, 2020 at 04:57 PM

если у тебя много времени то да, если нет то нет:-\
iSPOOKY avatar

iSPOOKY

October 26, 2020 at 05:09 PM

кому как
EmmaPlay avatar

EmmaPlay

October 26, 2020 at 09:49 PM

Кому-то да, кому-то нет
False4ok avatar

False4ok

October 26, 2020 at 10:32 PM

Это конечно на любителя, но мне нравится
SlavaD080209 avatar

SlavaD080209

October 27, 2020 at 12:50 AM

если есть много времени то да, если нет то нет
__5761 avatar

__5761

October 27, 2020 at 12:52 AM

Неплохо. Как бы, задания при помощи которых нужно играть в игры, я не выполняю. Так что,мне удобно.
Vitam1n avatar

Vitam1n

October 27, 2020 at 01:05 AM

Довольно дешёвый донат,так что наверное убодбнт
Loxboss avatar

Loxboss

October 27, 2020 at 03:01 AM

Ну хз, если вам максимум нужно 1000 кд (с учетом того, что ты выполнишь мелкое задания и тебе розрешат опять пользыватся апп-зоной) если вы хочете заработать эту суму то наверное не сложно, если больше то возникают трудности+ нужен 3 лвл а это 3-4 дня ваших ожиданий. Выполнения предложений (в моем случае на телефоне) делаються довольно долго, даже мелкие задания (30-40кд) делаются около недели, мож чуть менш, если есть дох*ра свободного времени то это приложения для вас...
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