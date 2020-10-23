Максимум сколько можно заработать тут кд
Зависит от того на каком ты устростве.
Думаю можно но покупать легче
На телефоне это хард, а к примеру на пк легко
Нет из за лягушки и невезения
Зависит наверное от того насколько ты ленивый ( у меня так)
Нееет, невозможно, это пипец как долго! Лучше заработать деньги и купить
если у тебя много времени то да, если нет то нет:-\
Это конечно на любителя, но мне нравится
если есть много времени то да, если нет то нет
Неплохо. Как бы, задания при помощи которых нужно играть в игры, я не выполняю. Так что,мне удобно.
Довольно дешёвый донат,так что наверное убодбнт
Ну хз, если вам максимум нужно 1000 кд (с учетом того, что ты выполнишь мелкое задания и тебе розрешат опять пользыватся апп-зоной) если вы хочете заработать эту суму то наверное не сложно, если больше то возникают трудности+ нужен 3 лвл а это 3-4 дня ваших ожиданий. Выполнения предложений (в моем случае на телефоне) делаються довольно долго, даже мелкие задания (30-40кд) делаются около недели, мож чуть менш, если есть дох*ра свободного времени то это приложения для вас...