Удобно ли тут зарабатывать робуксы?

asa_aigh Максимум сколько можно заработать тут кд

mewmimiu Зависит от того на каком ты устростве.

0blackLoveGirl0 мне просто

хоть и на пк

SlavaD080209 да если много времени

fumetsufantom Думаю можно но покупать легче

Adilggg да легко

Fnaf123ff да,это на изи

CaHpauCeP На телефоне это хард, а к примеру на пк легко

LoNkOn228 Нет из за лягушки и невезения

iSPOOKY мне сложно

EmmochkaSmelkova Зависит наверное от того насколько ты ленивый ( у меня так)

user375 Не очень

Black_Dognik Удобно, но долго

svetiksemisvetik55 Да долго

vlad159 да очень долго

ppujhf_pro Нееет, очень долго

pafnutiy45 Нееет, невозможно, это пипец как долго! Лучше заработать деньги и купить





SlavaD080209 если у тебя много времени то да, если нет то нет:-\

iSPOOKY кому как

EmmaPlay Кому-то да, кому-то нет

False4ok Это конечно на любителя, но мне нравится

SlavaD080209 если есть много времени то да, если нет то нет

__5761 Неплохо. Как бы, задания при помощи которых нужно играть в игры, я не выполняю. Так что,мне удобно.

Vitam1n Довольно дешёвый донат,так что наверное убодбнт