Te gusta a pyggy

HolaYt77 si piggy es bueno porque salio una actualiacion

brayanjose05 no no le entiendo la logica a ese juego

CODI_8 Ami no

rafael00001010 a mi mas omeno

Gaelzouxde0 siii

lakixDDD si pero en compu no tengo lag el problema es en celular mi celular no sirve jugar jurgos con lag

Mau_leoGP me gustaba piggy hasta completé el libro 1 pero minitoon (El creador) la cagó haciendo el libro 2 y que la historia pierde sentido

esto no es para ofender (solo es mi opinion) y respeto la opinion de ustedes

Mau_leoGP sin ofender solo es mi opinión

priscila2019098 obvio! siempre lo juego con mis primos

Arianys la peppa malvada es lo que me da entender piggy...????????????

luis_el_pillo piggy lo adoro, y el libro 2 es ANTES de la infección y ya están sacando muchas teorías de quien comenzó la infección.

AriaMv piggy si es bueno :) me gusta pero me gusta mas la 2 que la 1 nose porque pero me gusta

Ju4nda13 PIGGY ES UNA PERRA





miliabi2008 PIGGY ES MI JUEGO FAVORITO!





Paulodybala745 no me gusta :sunglasses: :(

angel_06 m no por que se repite muchas veces

thekillerofcheaters Si, me gusta mucho piggy ya que es un juego muy trabajado y me parece muy divertido e incluso un poco adictivo asi que me parece un muy buen juego.

JulioRibera me gustan todos

los juegos de roblox





hitlord mas o menos pero es un buen juego por que saca actualisasiones

btstuspatroneswacho si me encantaaa y ahora más porque han actualizado el juego y han puesto nuevos mapas y personajes, la historia me gusta mucho tambien :)

PatataPvZ123 si me gusta espero el próximo capitulo!

Mervin16 i me encantaaa y ahora más porque han actualizado el juego y han puesto nuevos mapas y personajes, la historia me gusta mucho tambien :)



22 OCTUBRE 2020 21:10 2173











Esteban_Cami Pues no me agrada mucho, porque no lo entiendo :sweat_smile:

RedSharks no me gusta mucho pero sí que es bastante guay. difícil pero divertido he entretenido en si , yo actualmente solo me he pasado 3 capítulos pero si intentaré seguirle el paso a la historia