Обязателен ли донат?

ImperIalN0ob Нужен ли донат в игре и на сколько?

iviviviviviv ВЕЗДЕ И МНОГО. Чем больше тем лучше :D

Zeyron98 я думаю нет





vovaggabout топчик топ просто

margarita914@ даа нужен

cambrer Нифига подобного. Выполнить пару секретных достижений что раз плюнуть и у тебя будет дохрена золота и не надо ни какой донат.

forsek1 нет, у меня 50к голды

egaCase Да нужен я играл

1x37 много золота можно получать за испытания, я так получал 15к и тратил на ускоритель. И закончил все задания за 2 неполных дня

Sally_Fisher489 Н а Римского-Корсакова и на????➡ этом году в➡ Ц Ц Элбэгдорж уже У У супругов родилось двое из них не было ни одного из➡ самых известных центр

AgorK25 не-а, не думаю

vlad8427 нужен как и во всех подобных играх.Можно и без но очень тяжело

saniaso но он не обезателен!!! от слова совсем, донатская валюта сама каждый день тебе выпадает, а если ещё и играть и виполнять задание то донатской валюты можно набрать ну уж очень много, но самое простое в сборе просто каждый день заходить в игру, при чем не обезательно даже играть.

Alexui444 ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

Felon73218 Не обязан донат

gk666999 В современых играх без доната не куда.

golovka1 не нужен

s192 не нужен, по крайней мере в этой игре.

RDRE35 не данат ета как захочеш ну лу чише не данатит





sergio_kylosov никак нет

Ryba228 норм норм

_VTLSEV_ крутая игра!

maysman Конечно же не обязателен

:grinning:



Sneaper_ Обязателен, выше лярда моги без доната не сделаешь