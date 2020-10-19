Нужен ли донат в игре и на сколько?
ВЕЗДЕ И МНОГО. Чем больше тем лучше :D
Нифига подобного. Выполнить пару секретных достижений что раз плюнуть и у тебя будет дохрена золота и не надо ни какой донат.
много золота можно получать за испытания, я так получал 15к и тратил на ускоритель. И закончил все задания за 2 неполных дня
Н а Римского-Корсакова и на????➡ этом году в➡ Ц Ц Элбэгдорж уже У У супругов родилось двое из них не было ни одного из➡ самых известных центр
нужен как и во всех подобных играх.Можно и без но очень тяжело
но он не обезателен!!! от слова совсем, донатская валюта сама каждый день тебе выпадает, а если ещё и играть и виполнять задание то донатской валюты можно набрать ну уж очень много, но самое простое в сборе просто каждый день заходить в игру, при чем не обезательно даже играть.
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В современых играх без доната не куда.
не нужен, по крайней мере в этой игре.
не данат ета как захочеш ну лу чише не данатит
Конечно же не обязателен
:grinning:
Обязателен, выше лярда моги без доната не сделаешь