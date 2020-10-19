Rain

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Back to Vikings: War of Clans

Обязателен ли донат?

ImperIalN0ob avatar

ImperIalN0ob

October 19, 2020 at 09:53 PM

Нужен ли донат в игре и на сколько?
iviviviviviv avatar

iviviviviviv

October 19, 2020 at 09:54 PM

ВЕЗДЕ И МНОГО. Чем больше тем лучше :D
Zeyron98 avatar

Zeyron98

October 19, 2020 at 10:22 PM

я думаю нет

vovaggabout avatar

vovaggabout

October 30, 2020 at 08:17 AM

топчик топ просто
margarita914@ avatar

margarita914@

December 2, 2020 at 07:43 AM

даа нужен
cambrer avatar

cambrer

December 7, 2020 at 09:49 PM

Нифига подобного. Выполнить пару секретных достижений что раз плюнуть и у тебя будет дохрена золота и не надо ни какой донат.
forsek1 avatar

forsek1

December 11, 2020 at 04:12 AM

нет, у меня 50к голды
egaCase avatar

egaCase

December 11, 2020 at 10:44 PM

Да нужен я играл
1x37 avatar

1x37

December 18, 2020 at 01:40 PM

много золота можно получать за испытания, я так получал 15к и тратил на ускоритель. И закончил все задания за 2 неполных дня
Sally_Fisher489 avatar

Sally_Fisher489

December 19, 2020 at 04:56 PM

Н а Римского-Корсакова и на????➡ этом году в➡ Ц Ц Элбэгдорж уже У У супругов родилось двое из них не было ни одного из➡ самых известных центр
AgorK25 avatar

AgorK25

January 8, 2021 at 05:55 PM

не-а, не думаю
vlad8427 avatar

vlad8427

January 12, 2021 at 08:49 PM

нужен как и во всех подобных играх.Можно и без но очень тяжело
saniaso avatar

saniaso

January 22, 2021 at 08:58 AM

но он не обезателен!!! от слова совсем, донатская валюта сама каждый день тебе выпадает, а если ещё и играть и виполнять задание то донатской валюты можно набрать ну уж очень много, но самое простое в сборе просто каждый день заходить в игру, при чем не обезательно даже играть.
Alexui444 avatar

Alexui444

March 21, 2021 at 09:11 PM

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
Felon73218 avatar

Felon73218

March 22, 2021 at 09:26 AM

Не обязан донат
gk666999 avatar

gk666999

March 22, 2021 at 01:03 PM

В современых играх без доната не куда.
golovka1 avatar

golovka1

March 22, 2021 at 02:22 PM

не нужен
s192 avatar

s192

March 22, 2021 at 06:23 PM

не нужен, по крайней мере в этой игре.
RDRE35 avatar

RDRE35

March 29, 2021 at 12:44 AM

не данат ета как захочеш ну лу чише не данатит

sergio_kylosov avatar

sergio_kylosov

April 4, 2021 at 11:54 PM

никак нет
Ryba228 avatar

Ryba228

April 11, 2021 at 01:28 PM

норм норм
_VTLSEV_ avatar

_VTLSEV_

April 11, 2021 at 01:35 PM

крутая игра!
maysman avatar

maysman

April 11, 2021 at 03:39 PM

Конечно же не обязателен
:grinning:
Sneaper_ avatar

Sneaper_

April 12, 2021 at 02:36 PM

Обязателен, выше лярда моги без доната не сделаешь
Strychok avatar

Strychok

April 21, 2021 at 08:28 PM

Нет не нужен
12
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