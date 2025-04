¿Hay algo que no les guste de roblox?

Paracetamol12523 A mi lo que no me gusta es que no te podes poner dos remeras al mismo tiempo

TheShadowS0ld13r no me gusta que la gente que se une a mi grupo me pida robux por tener mas de 1k+ en fondos.

pocolilo no se la verdad

MoRiGGaN no me gusta que censuren mucho en el chat y sobre todo muchos niños que se enojan y empiezan a molestar en los juegos

Paulodybala745 no me gustan los hackers

23broly2 lo que no me gusta pues los hackers

LiwenYT no me gusta la gente toxica :/

Yumi47 yhhh

TheShadowS0ld13r no me gustan los oders ni los juegos de moda como jailbreak, odercity, aborto me y otras mas, ejejej

comiste las personas toxicas la verdad xd

angel88lm no me gusta es un juego que me entretuvo por 1 al y luego ya no

agustn_kristy me encanta roblox

comotas45 las estafas en adopt me :,v

wapigamer los juegos pay to win de roblox

Happy13progamer Lo que no me gusta es que me esten censurando el chat cada dos segundos y con palabras que no son ofensivas, que yo sepa.....

JohnPro311 Que no regalan aunque sea 1 robux

QUIEROROBUXXD707 no le gusta la gente tóxica

QUIEROROBUXXD707 no me gusta la gente toxica

Cuadrixpo90 los niños ratas que se asen los bacanes y los que son tóxicos y se asen los bacanes con unos robux

kieroroubcgratizzoi3 shaos8yfuoasofp ola

kieroroubcgratizzoi3 no entiendo roblox pero me encanta

alguar que el creador no aya pensa do que tambien juegan niños en el jUEGO PONIEDO MODENA BIRTUAL QUE LOS NIÑOS NO PUEDESN PAGAR





NOIDPARANOID Los juegos pay to win, la comunidad toxica

jsdn358 pues que los juegos y usuarios sean muy cristalinos por asi decirlo aunque tambien es divertido aveces porque la gente hace muchas tonterias