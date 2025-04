¿Como resolver el problema de los numeros rojos?

ZackMod El Problema de los numeros rojos es que te pide una confirmacion de que no eres un bot y te sale en la pantalla unos cuantos numeros y 3 estan rojos, Ayuda porfavor, Amigos a mi me sale eso y yo pongo los numeros en rojo y me dice que estan mal, hay algo que estoy haciendo mal, porfavor dejen sus comentarios soluciones. Gracias

Geopremium7W7 gracias por ese mensaje, no lom sabia



otaku14 Gracias no lo sabia

JYBRAVO37 am si tienes que tener el google sin sincronizacion osea sin correo activo y en modo incognito yo lo hice y no me salio mas no se uds

TanjiroJabami A mi igual me salio y como no pude solo lo cerre y lo volvi a abrir :)

ab776 gracias por la ayuda, muy util.



miguelucho78 no se que eso de los numeros rojos que me piden un codigo e buscado las mil manera y no le encuentro solucion, alguien que me de una pista





Jhosepjose solo copia los numeros rojos creo

Nirtstark a mi solo me salia cuando plantaba y cuando la ponia en el bote es muy molesto ya que a mi me aparecia en todo momento no se si se puede quitar pero de todas formas ya complete las misiones

ZackMod Ya no se puede conseguir gemas asique no hace falta que comenten

lala74592 sacale cap uwu

men_japi solo pon los numeros que estan en rojo y ya

