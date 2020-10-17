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Gem886
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem7,000
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem4,200
Rain

Gem0

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unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Ya quiero tener robux para ya gastar en cualquier cosa
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Para gastar
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Quiero tener ya robux
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unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
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Скучно, во чтт играть в роблокс?

UwU_Bad_Girl avatar

UwU_Bad_Girl

October 17, 2020 at 07:13 PM

порекомендуйте
Darkness7608 avatar

Darkness7608

October 17, 2020 at 07:21 PM

в адобт ми
Itz0somebody0 avatar

Itz0somebody0

October 17, 2020 at 08:24 PM

Хз товер оф хелл
Senku_x1 avatar

Senku_x1

October 18, 2020 at 05:39 PM

мне тоже скучно
ktotochtotoya avatar

ktotochtotoya

October 18, 2020 at 08:34 PM

Tower of hell, Overlook bay, Adopt me, Block Party
TeslaAndBois07 avatar

TeslaAndBois07

October 18, 2020 at 08:37 PM

Только не Adopt Me, можно поиграть в Dead By Roblox и Outlaster
TeslaAndBois07 avatar

TeslaAndBois07

October 18, 2020 at 08:38 PM

Adopt Me уже не та как раньше
legionVeberYT avatar

legionVeberYT

October 21, 2020 at 08:38 PM

сам даже не знаю
Bombubli avatar

Bombubli

October 21, 2020 at 11:19 PM

я люблю Buble Gum Simulator
Sfertyser avatar

Sfertyser

October 21, 2020 at 11:20 PM

Robeats and ToH
M1ko_4 avatar

M1ko_4

October 25, 2022 at 09:21 PM

Pet Simulator X | подойдёт? или другое что-то интересует?
poli192 avatar

poli192

October 26, 2022 at 04:13 AM

в hood modded item asylum evade doors hood customs
chyrkanq avatar

chyrkanq

October 27, 2022 at 04:25 PM

FireTeam классная игра про войну в Ираке
Tuarest avatar

Tuarest

October 27, 2022 at 07:01 PM

Pet simulator x, Your bizarre adventure, build a boat for treasure, tower of hell, и все что тебя интересует
pashtet7890 avatar

pashtet7890

November 2, 2022 at 11:06 PM

Из экшенов знаю Entry Point, Pistol 1v1 Classic и Pistol 1v1 Remastered (ремастеред больше лагает и это игры на пк)
pashtet7890 avatar

pashtet7890

November 2, 2022 at 11:29 PM

Ещё знаю Marder Mistery 2 (игра где есть убийца и шериф и мирные, шериф должен узнать кто убийца ну и... ну ты понял (пишу чтобы каждый понял) мирные должны выжить), Blox fruit (игра по аниме, там нужно собирать фрукты стихий, прокачивать персика), Shindo ( игра по аниме Наруто там много способностей из оригинала было, но из-за авторских прав поменяли названия и внешний вид персонажей),VR Hands ( игра для VR шлемов, но можно играть и без, ты будешь ходить и смотреть на игроков вр а они будут тебя носить делать разное, также есть альтернатива-Vr Hands without vr (тоже самое, но там можно управлять руками без вр),Party.exe (там нужно проходить на разные концовки и там много секретов), Legend of speed (игра где нужно прокачивать свою скорость, можно участвовать в гонках между игроками),Hole in the Wall ( тоже самое что и прыгать в бассейн в формочки, только формы стоят вертикально и нужно занять подходящую позу,чтобы не упасть),Valleybal 4.2 ( игра про воллейбол, там можно тренировать свои навыки или играть с другими),Evade ( игра в которой ты должен убегать от недавно появившихся Next ботов ( 2д искусственный интелект бегающий за тобой ( он опасен ), тебе нужно от него убегать и помогать тем, кого этот бот сбил с ног)Entry Point ( игра про ограбления, там очень хорошо всё продумманно и малейшая ошибка может решить всё, есть мультиплеер, игра для пк),Prison life,Mad city, Jail Breack ( это ишры про побег, требования по порядку написания, Prison life самая не лагающая, все эти игры на телефоне тоже работают),Car crushers 2 (там нужно ломать транспорт, там много пособов, в том числе и дерби, за счёт чего ты будешь получать деньги и покупать более дорогие машины)
MythBucket avatar

MythBucket

November 3, 2022 at 02:23 AM

Попробуй в Evade
dh_ply avatar

dh_ply

November 3, 2022 at 04:33 AM

рил кста, но страшновато
dh_ply avatar

dh_ply

November 3, 2022 at 04:33 AM

рил кста, но страшновато
acamq avatar

acamq

November 5, 2022 at 01:30 AM

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Скучно, во чтт играть в роблокс? - Roblox Forum on Gamehag