Скучно, во чтт играть в роблокс?

pashtet7890

Ещё знаю Marder Mistery 2 (игра где есть убийца и шериф и мирные, шериф должен узнать кто убийца ну и... ну ты понял (пишу чтобы каждый понял) мирные должны выжить), Blox fruit (игра по аниме, там нужно собирать фрукты стихий, прокачивать персика), Shindo ( игра по аниме Наруто там много способностей из оригинала было, но из-за авторских прав поменяли названия и внешний вид персонажей),VR Hands ( игра для VR шлемов, но можно играть и без, ты будешь ходить и смотреть на игроков вр а они будут тебя носить делать разное, также есть альтернатива-Vr Hands without vr (тоже самое, но там можно управлять руками без вр),Party.exe (там нужно проходить на разные концовки и там много секретов), Legend of speed (игра где нужно прокачивать свою скорость, можно участвовать в гонках между игроками),Hole in the Wall ( тоже самое что и прыгать в бассейн в формочки, только формы стоят вертикально и нужно занять подходящую позу,чтобы не упасть),Valleybal 4.2 ( игра про воллейбол, там можно тренировать свои навыки или играть с другими),Evade ( игра в которой ты должен убегать от недавно появившихся Next ботов ( 2д искусственный интелект бегающий за тобой ( он опасен ), тебе нужно от него убегать и помогать тем, кого этот бот сбил с ног)Entry Point ( игра про ограбления, там очень хорошо всё продумманно и малейшая ошибка может решить всё, есть мультиплеер, игра для пк),Prison life,Mad city, Jail Breack ( это ишры про побег, требования по порядку написания, Prison life самая не лагающая, все эти игры на телефоне тоже работают),Car crushers 2 (там нужно ломать транспорт, там много пособов, в том числе и дерби, за счёт чего ты будешь получать деньги и покупать более дорогие машины)