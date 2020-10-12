хорршый ли геймплей

да?ну ладно спасибо пойду сыграю
да?ну ладно спасибо пойду сыграю
о и правда крута я игра ставлю пять с плюсом класс затягивает
Не очень, ну я так думаю)
казуальненько и по доброму
топ топ при топ прям пушка!
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