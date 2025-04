vieron a mi no me gusta que la gente en roblox se hace pasar por pobre eso es lo que no me gusta de adopt me

Avrilplayer12

si Ami me re estafaron les di mi animal que era común y me dieron solo un gato yo le di tres cosas.y eso es loq que me dan un gato pero eran pets me estafaron porque yo sin querer puse el botón de aceptar y el me lo acepto le di muchas solicitudes de comercio pero me daba un sándwich pero ahora tengo muchos pets y seguro que el no tiene ninguno pero igual ahí que ayudar a la gente en adopt me