Как заработать ояень много робаксов?

Slava0789 скажите пожалуйста

DemetraPro на етом сайте ты можешь и заработать

DemetraPro причём это оч легко

Luistaa никак

PolinaCat20020 лоллл

SaraGerber Сложно

banana777777 незнаю

донать

XxBabyGirlxX задонатит,вот и все

irochkanya донат,вот и все;^

Yana16542222 Роблокс рулит супер

LOSVER9999999 Швшвшшвшшшв

ghogho гаоаотовотокша лктшшатгшв окоиа

peniwayz666 :|.

QLKFV НУ на этом сайте можно но нужен 3 уровень.

QLKFV подругому никак ток на сайтах за капчю и т.п

QLKFV А так я ЛЮблю роблокс сейчас там переломные моменты много читеров донатеров и плейсов а особенно ботов например в адоп ми топ 1 плейс в реках.

QLKFV ТАкже можно просто купить самый лёгкий вариант!





QLKFV вот так то





flom233 ну как а говори

flom233 ТАкже можно просто купить самый лёгкий вариант!

flom233 на етом сайте ты можешь и заработать

flom233 скажите пожалуйста

darlyownn С помощью этого же сайта,с сайта rblx.land,rblxdrop,и т.д.Делаешь задания,тебе дают робуксы.Ты их выводишь на свой аккаунт.Или же самый простой способ - купить их на оригинальном сайте.Правда и с покупкой могут быть проблемы

IraKorArmy Есть очень способов. Тебе уже половину из того что я скажу, сказали в комментариях, но все же. Самый просто способ, это донат. Второй, это заработать их тут:grinning: так же есть сакйты такие как rblx.land rblxdrop