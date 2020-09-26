Как заработать ояень много робаксов?

на етом сайте ты можешь и заработать
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НУ на этом сайте можно но нужен 3 уровень.
подругому никак ток на сайтах за капчю и т.п
А так я ЛЮблю роблокс сейчас там переломные моменты много читеров донатеров и плейсов а особенно ботов например в адоп ми топ 1 плейс в реках.
ТАкже можно просто купить самый лёгкий вариант!
ТАкже можно просто купить самый лёгкий вариант!
на етом сайте ты можешь и заработать
С помощью этого же сайта,с сайта rblx.land,rblxdrop,и т.д.Делаешь задания,тебе дают робуксы.Ты их выводишь на свой аккаунт.Или же самый простой способ - купить их на оригинальном сайте.Правда и с покупкой могут быть проблемы
Есть очень способов. Тебе уже половину из того что я скажу, сказали в комментариях, но все же. Самый просто способ, это донат. Второй, это заработать их тут:grinning: так же есть сакйты такие как rblx.land rblxdrop
все просто...или потрать время здесь, или донать