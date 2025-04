Co sądze o fortnite ?

dominik_drag

Nie jestem zbyt wielkim fanem gry Fortnite ale co nie co znam się na nim. Fortnite był najbardziej popularny w 2018 roku. Każda gra ma swoje 5 minut sławy. W 2018 był to Fortnite , a w 2019 Brawl stars. V-dolce to wirtualna waluta w fortnite , jest ona za prawdziwe pieniądze tak samo jak np. robuxy. Fortnite jest wydany przez epic games i jest darmowy. Co o nim sądzę ? Chociaż nie jestem zbyt wielkim fanem fortnite ale uważam , że fortnite to ciekawa gra na zabicie czasu. Grafika jest dobrej jakości , dużo przebrań , dużo broni. to jest moja opinia k Fortnite :)