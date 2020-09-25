лучшие вещи до 25 робуксов

как по мне аура лучшее вложение
Нормальный скин можно за 1 к робаксов
шляпа, одежда, лицо, сумка, волосы.
Крутая игра сам роблокс класс как по мне
Заходишь на кaрту Coded Clothing Mall и там ВСЕ ВЕЩИ ПО 5 РОБУКСОВ
Growing Corruption норм, но не для каждого подойдёт
За 25 робаксов можно купить много красивой одежды за 5 робаксов или же волосы(хвост) как по мне лучше купить одежду так как её можно будет менять тип разные скины
я хочу купить волосы и одежду с лицов и шапкой
Я в основном тему про одежду в роблоксе ничего не знаю предложить не могу
Нормальный скин можно за 1,5 к робаксов
Не я хз может бекона на плечо а лучше бекона в виде buur блогер такой 15 робаксов
deя если что слелал крутой скин за 5 робуксов в стиле dead insade