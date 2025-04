ginopiedino

Per essere un gioco per mobile è veramente incredibile puoi costruire un’infinità di attrezzi utili per la sopravvivenza come armature, armi da fuoco, antenne per mettersi in contatto con altri giocatori e tantissimi altri per andare avanti col gioco, veramente ampia la scelta di cose da fare durante il gioco luoghi nascosti keycard da trovare per accedere a dei bunker contenenti robe di qualsiasi tipo.