Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem1,147
c00lguy007
c00lguy007
Gem85
c00lguy007
c00lguy007
Gem10
Atia
Atia
Gem40
c00lguy007
c00lguy007
Gem300
c00lguy007
c00lguy007
Gem285
Nick
Nick
Gem13
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem10
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem749
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem10
c00lguy007
c00lguy007
Gem20
fnogaj
fnogaj
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c00lguy007
c00lguy007
Gem20
Alexander
Alexander
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Alexander
Alexander
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WIDALBERTO VEGAS
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Alper Aydeniz
Alper Aydeniz
Gem231
Alexander
Alexander
Gem2
Alexander
Alexander
Gem168
c00lguy007
c00lguy007
Gem108
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Выполнил задание

Egorszan2 avatar

Egorszan2

September 14, 2020 at 11:46 PM

Игра оказалась норм
aleksei0045565 avatar

aleksei0045565

September 15, 2020 at 08:25 AM

игра не норм а топю. я год назад играл онлаин был ниский щас гораздо выше
BtwImWho avatar

BtwImWho

September 17, 2020 at 09:02 PM

Хорошая игра,задание легкое
Zapadlo avatar

Zapadlo

September 17, 2020 at 09:24 PM

играл с начала обт. убил ни один год на нее...к сожалению, разрабы не слышат игроков, забил...год не заходил... тут заглянул, никаких изменений
Igors78330 avatar

Igors78330

September 17, 2020 at 09:28 PM

hehehehwhehe
degtaervi26 avatar

degtaervi26

September 18, 2020 at 07:03 PM

вроде да но, посчитало что не верно

Pauline_cat12 avatar

Pauline_cat12

September 19, 2020 at 09:34 AM

нормальная игра( ╹▽╹ )
EricAndDavid avatar

EricAndDavid

September 19, 2020 at 04:32 PM

нормальная игруха, ну практически да
basilio_game avatar

basilio_game

September 19, 2020 at 04:35 PM

выполнил 1 задание, щас на проверке
MegaTiver avatar

MegaTiver

September 19, 2020 at 07:34 PM

блииин я не могу 3 задание сделать мне пишут что орлы золотые нужно потратить, я потратил их, но они не приняли!
socialist103 avatar

socialist103

September 20, 2020 at 02:53 AM

Пока не выполнил
csgont avatar

csgont

September 20, 2020 at 10:06 AM

я нет не принимают

fanNUBASHA avatar

fanNUBASHA

September 20, 2020 at 11:46 AM

нет пока что
magsputu12 avatar

magsputu12

September 20, 2020 at 11:47 AM

не играл но собираюсь
Anonymous1598269672 avatar

Anonymous1598269672

September 25, 2020 at 10:49 PM

я люблю эту игру

Roma72 avatar

Roma72

September 26, 2020 at 11:11 AM

Я в неё в детстве играл
Roma72 avatar

Roma72

September 26, 2020 at 11:12 AM

Мне ООООООЧЕНЬ понравилось
Roma72 avatar

Roma72

September 26, 2020 at 11:12 AM

но увы пришёл БАН якобы за читы
Roma72 avatar

Roma72

September 26, 2020 at 11:13 AM

хотя я и не играл с читами)
Juoia avatar

Juoia

September 27, 2020 at 02:10 PM

ну неплохая игра
flom233 avatar

flom233

September 27, 2020 at 04:09 PM

играл с начала обт. убил ни один год на нее...к сожалению, разрабы не слышат игроков, забил...год не заходил... тут заглянул, никаких изменений
93749183 avatar

93749183

September 27, 2020 at 11:55 PM

чбьвьсбябььмсьмббюбючбб
Yaroslav34915 avatar

Yaroslav34915

September 28, 2020 at 12:32 AM

Спа плохо :(
PuHka2020 avatar

PuHka2020

September 28, 2020 at 02:47 PM

народ как 3-е задание с орлами сделать
у меня было 340 орлов
я потратил на новый экипаж 200 и осталось 140 , (20 побед выйграл)) и все равно не принимают
mrmoskar avatar

mrmoskar

September 28, 2020 at 03:00 PM

я задания выполнил скрин отослал и жду жду и не понимаю ето на да над всемя категориями 5 побед или как
12
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Выполнил задание - War Thunder Forum on Gamehag