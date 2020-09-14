Выполнил задание

игра не норм а топю. я год назад играл онлаин был ниский щас гораздо выше
Хорошая игра,задание легкое
играл с начала обт. убил ни один год на нее...к сожалению, разрабы не слышат игроков, забил...год не заходил... тут заглянул, никаких изменений
вроде да но, посчитало что не верно
нормальная игруха, ну практически да
выполнил 1 задание, щас на проверке
блииин я не могу 3 задание сделать мне пишут что орлы золотые нужно потратить, я потратил их, но они не приняли!
Мне ООООООЧЕНЬ понравилось
но увы пришёл БАН якобы за читы
хотя я и не играл с читами)
играл с начала обт. убил ни один год на нее...к сожалению, разрабы не слышат игроков, забил...год не заходил... тут заглянул, никаких изменений
народ как 3-е задание с орлами сделать
у меня было 340 орлов
я потратил на новый экипаж 200 и осталось 140 , (20 побед выйграл)) и все равно не принимают
я задания выполнил скрин отослал и жду жду и не понимаю ето на да над всемя категориями 5 побед или как