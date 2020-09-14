Выполнил задание

Egorszan2 Игра оказалась норм

aleksei0045565 игра не норм а топю. я год назад играл онлаин был ниский щас гораздо выше

BtwImWho Хорошая игра,задание легкое

Zapadlo играл с начала обт. убил ни один год на нее...к сожалению, разрабы не слышат игроков, забил...год не заходил... тут заглянул, никаких изменений



Igors78330 hehehehwhehe

degtaervi26 вроде да но, посчитало что не верно





Pauline_cat12 нормальная игра( ╹▽╹ )

EricAndDavid нормальная игруха, ну практически да

basilio_game выполнил 1 задание, щас на проверке

MegaTiver блииин я не могу 3 задание сделать мне пишут что орлы золотые нужно потратить, я потратил их, но они не приняли!

socialist103 Пока не выполнил

csgont я нет не принимают





fanNUBASHA нет пока что

magsputu12 не играл но собираюсь

Anonymous1598269672 я люблю эту игру





Roma72 Я в неё в детстве играл

Roma72 Мне ООООООЧЕНЬ понравилось

Roma72 но увы пришёл БАН якобы за читы

Roma72 хотя я и не играл с читами)

Juoia ну неплохая игра

flom233 играл с начала обт. убил ни один год на нее...к сожалению, разрабы не слышат игроков, забил...год не заходил... тут заглянул, никаких изменений

93749183 чбьвьсбябььмсьмббюбючбб

Yaroslav34915 Спа плохо :(

PuHka2020 народ как 3-е задание с орлами сделать

у меня было 340 орлов

я потратил на новый экипаж 200 и осталось 140 , (20 побед выйграл)) и все равно не принимают