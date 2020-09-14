Rain

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основы Fortnite

vlad2010lebedev avatar

vlad2010lebedev

September 14, 2020 at 12:24 AM

Fortnite это игра battle royale ( батл рояль). Первое что тебе нужно сделать это выбрать режим игры. Советую сразу режим королевской битвы. Вот вы и в лобби! Нажмите кнопку Начать. После подбора игроков вы будете лететь на автобусе. после прыжка вам нужно приземлиться куда вы хотите. ВНИМАНИЕ:не приземляйтесь в Доминион дума и в эту вот фигню Тони Старка. ладно так как я хотел сделать это обучение не таким долгим, раскожу о оружие и другом. Помповый драбовик это скорее всего первый драбовик который ты увидишь, бутылки с синей жижей это щит который тебе надо выпить на лкм, пистолет-пулемёт не плохо так стреляет, автомат хорошо ломает постройки, снайперская вентовка хорошо стриляет с дальнего расстояния.
vlad2010lebedev avatar

vlad2010lebedev

September 14, 2020 at 12:27 AM

нужны кристаллы
sashakojewnikow avatar

sashakojewnikow

September 14, 2020 at 01:32 AM

классно спасибо
aleksei0045565 avatar

aleksei0045565

September 14, 2020 at 02:18 AM

класно
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