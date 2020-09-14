vlad2010lebedev

Fortnite это игра battle royale ( батл рояль). Первое что тебе нужно сделать это выбрать режим игры. Советую сразу режим королевской битвы. Вот вы и в лобби! Нажмите кнопку Начать. После подбора игроков вы будете лететь на автобусе. после прыжка вам нужно приземлиться куда вы хотите. ВНИМАНИЕ:не приземляйтесь в Доминион дума и в эту вот фигню Тони Старка. ладно так как я хотел сделать это обучение не таким долгим, раскожу о оружие и другом. Помповый драбовик это скорее всего первый драбовик который ты увидишь, бутылки с синей жижей это щит который тебе надо выпить на лкм, пистолет-пулемёт не плохо так стреляет, автомат хорошо ломает постройки, снайперская вентовка хорошо стриляет с дальнего расстояния.