как заработать на робукси 1 способ

береш создавай свою реферальную силку кидаеш друзьям обисняеш что нужно делать и понислась
вар тандер скачай квкст выполни и 50 робуксов
крутая игра самая моя любимая
либо создай игру с геймпасами либо купи из геймака либо создавай футболки их покупают ты получаеш робуксы
сайт: rbxboost я там заработала 50 робуксов
ктоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
дааааааааааааааааааааааааааааааааа
сайт RBLX.land или Gamehag смотришь рекламу за кд и открываешь сундуки
ну ясно пошёл зарабатывать робуксы)
Заходишь на этот сайт ежедневно, выполняет задания пишешь на форум. Напиши статью. Готово
Заробатывать робукы можно тут очень много вариантов по зароботку
Подскажите, видел многие писали смотреть рекламы, а где их смотреть?._.
кгпртапоитважвтпивплртварлно
рекламу можно смотреть только на смартфонах(если на смартфоне:в правом верхнем углу 3 полоски,после чего вкладка 'апп-зона')