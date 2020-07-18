RAM PRESSURE

RusArg

Такое ощущение, что игру делали где то очень быстро, буквально на коленке, не особо надеясь, что она выйдет. Игра тормозит большую часть времени, зависает, долго прогружается, совершенно забыли добавить адекватное обучение и так далее.

Теперь вопрос, только у меня стандартные бойцы + два купленных страдают синдромом "не попадем при 98% вероятности попадания"?