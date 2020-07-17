Как правельно выполнить задание ?
Зделал скриншот уровня екрана полной игры та уровень который указав на выполнение заданая !
Мне отколняють та пишут -
Задание в игре Black Desert было отклонено. Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре.
Если я в тот-же день зарегестрировався та в тот-же день зделал скриншот та отправил у Проверку !
Единственная причина, по-видимому, - ты должен перейти через геймхаг в окно регистрации с выключенным АдБлоком. Также, как я помню, в лаунчере есть трекер(вирус), который пруфанет твои часы проведенные в игре. Так что, единственное обьяснение - адблок.
бред = никаких призов (((
как называется 2оеа задание в игре?
Что переходишь, что регаешь новый акк разными способами, один *ер ничего не заситывает ***чий фогейм как и с ла2.