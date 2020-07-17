navi_forsik

Как правельно выполнить задание ? Зделал скриншот уровня екрана полной игры та уровень который указав на выполнение заданая ! Мне отколняють та пишут - Задание в игре Black Desert было отклонено. Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре. Если я в тот-же день зарегестрировався та в тот-же день зделал скриншот та отправил у Проверку !