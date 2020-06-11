Сколько лет играете в роблокс?

UjiinaBlue55 Яоколо 2 года.

WASYATKO 4 года

Clozz2543 где-то год

VLADU4OK я 6 годов =) и уже два робукса...

lolitka771 нне когда





KiruhA_game Года два - три

Xx_mega_games_xX непомню

BlooMax 3 года

SonyaSonik 6 лет





Darikkamarik 1-2 года на 20 робуксов

KruzhkaP1va 2 года

Oyymay Где-то года 2-1



vasuy123456 6 лет (не вру)

ilyacraft9351 2-3 года уже где то

xx_pelmen_xx 5 лет







dina0004 не важно

Kiril_2053 В роблокс играю 2-3 года,игра очень хорошая,приемленая,весёлая,всем советую!

Sashulya 3 года я влюблена в эту игру !

TuMyP123560 2 года тольк

Mary6tt П7н6иееан6пвнр87шо 5еан6иошр7гнп76нр8г7ннге5пгишопгншнтшрио7шмнг

Maratikys 2,5 года примерно

TypesType 4 года

WooLpy2 4 года

SunriseBite 10 лет, начала с 2010.

_38465 3 лет

Ggggggggj Я играю 3 года.

Dowwn123344567 более 8 лет

AndreiKA721 не помню. Наверное больше года

nastya12334343 я играю гдето 3 с паловиной

seriy123_2 Большесть Пишет Что Они Олды Хотя Это Малолетки Которые Пытаються Обмануть Всех Что Типо Долго Играют А что Вы Малолетки Играите С Самого Рождения Что Так Долго?

Zomd97 Я играю в роблокс с 8-ми лет, мне сейчас уже 14 так что играю 6 лет! с 2014 года, есть видео на канале, старое 2016 год. Можете посмотреть, кто не верит, https://www.youtube.com/watch?v=cP6whfcL-_s&t=671s. (Не баньте коммент пожалуйста)





LEXA_112006 Здравствуйте,где-то в 2014 я уже знал про эту игру и геймплей,а зашёл через два года когда многие игры надоели и хотелось чего-то нового.

7TAFF 3 года уже как играю, игра интересная