Сколько лет играете в роблокс?

Leszek9028
Leszek9028
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Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem2,128
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
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Bel Santos
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Vizcarra Nalah
Vizcarra Nalah
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Ibrahim Boutaleb
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Ява Моки
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Fiona Maymie
Fiona Maymie
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lessard.noemie
lessard.noemie
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fnogaj
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Andre Holbrook
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Andre Holbrook
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Edoardo Ricotti
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fnogaj
fnogaj
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem287
sanjaymeena30351
sanjaymeena30351
Gem35
Rain

Gem764

novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
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Сколько лет играете в роблокс?

UjiinaBlue55 avatar

UjiinaBlue55

June 11, 2020 at 01:26 PM

Яоколо 2 года.
WASYATKO avatar

WASYATKO

June 11, 2020 at 02:18 PM

4 года
Clozz2543 avatar

Clozz2543

June 11, 2020 at 02:45 PM

где-то год
VLADU4OK avatar

VLADU4OK

June 11, 2020 at 03:08 PM

я 6 годов =) и уже два робукса...
lolitka771 avatar

lolitka771

June 11, 2020 at 05:39 PM

нне когда

KiruhA_game avatar

KiruhA_game

June 11, 2020 at 07:41 PM

Года два - три
Xx_mega_games_xX avatar

Xx_mega_games_xX

June 11, 2020 at 10:11 PM

непомню
BlooMax avatar

BlooMax

June 11, 2020 at 10:19 PM

3 года
SonyaSonik avatar

SonyaSonik

June 11, 2020 at 10:20 PM

6 лет

Darikkamarik avatar

Darikkamarik

June 11, 2020 at 10:38 PM

1-2 года на 20 робуксов
KruzhkaP1va avatar

KruzhkaP1va

June 16, 2020 at 01:34 PM

2 года
Oyymay avatar

Oyymay

June 16, 2020 at 01:35 PM

Где-то года 2-1
vasuy123456 avatar

vasuy123456

June 16, 2020 at 02:06 PM

6 лет (не вру)
ilyacraft9351 avatar

ilyacraft9351

June 16, 2020 at 02:07 PM

2-3 года уже где то
xx_pelmen_xx avatar

xx_pelmen_xx

June 16, 2020 at 03:46 PM

5 лет


dina0004 avatar

dina0004

June 16, 2020 at 03:51 PM

не важно
Kiril_2053 avatar

Kiril_2053

June 16, 2020 at 04:26 PM

В роблокс играю 2-3 года,игра очень хорошая,приемленая,весёлая,всем советую!
Sashulya avatar

Sashulya

June 16, 2020 at 04:52 PM

3 года я влюблена в эту игру !
TuMyP123560 avatar

TuMyP123560

June 16, 2020 at 04:57 PM

2 года тольк
Mary6tt avatar

Mary6tt

June 16, 2020 at 06:05 PM

П7н6иееан6пвнр87шо 5еан6иошр7гнп76нр8г7ннге5пгишопгншнтшрио7шмнг
Maratikys avatar

Maratikys

June 17, 2020 at 11:14 AM

2,5 года примерно
TypesType avatar

TypesType

June 17, 2020 at 12:14 PM

4 года
WooLpy2 avatar

WooLpy2

June 17, 2020 at 01:13 PM

4 года
SunriseBite avatar

SunriseBite

June 17, 2020 at 01:23 PM

10 лет, начала с 2010.
_38465 avatar

_38465

June 17, 2020 at 01:36 PM

3 лет
Ggggggggj avatar

Ggggggggj

June 17, 2020 at 03:35 PM

Я играю 3 года.
Dowwn123344567 avatar

Dowwn123344567

June 18, 2020 at 12:14 AM

более 8 лет
AndreiKA721 avatar

AndreiKA721

June 18, 2020 at 12:41 AM

не помню. Наверное больше года
nastya12334343 avatar

nastya12334343

June 18, 2020 at 03:32 AM

я играю гдето 3 с паловиной
seriy123_2 avatar

seriy123_2

June 18, 2020 at 04:43 PM

Большесть Пишет Что Они Олды Хотя Это Малолетки Которые Пытаються Обмануть Всех Что Типо Долго Играют А что Вы Малолетки Играите С Самого Рождения Что Так Долго?
Zomd97 avatar

Zomd97

June 18, 2020 at 04:45 PM

Я играю в роблокс с 8-ми лет, мне сейчас уже 14 так что играю 6 лет! с 2014 года, есть видео на канале, старое 2016 год. Можете посмотреть, кто не верит, https://www.youtube.com/watch?v=cP6whfcL-_s&t=671s. (Не баньте коммент пожалуйста)

LEXA_112006 avatar

LEXA_112006

June 18, 2020 at 04:53 PM

Здравствуйте,где-то в 2014 я уже знал про эту игру и геймплей,а зашёл через два года когда многие игры надоели и хотелось чего-то нового.
7TAFF avatar

7TAFF

June 18, 2020 at 04:53 PM

3 года уже как играю, игра интересная
Dowwn123344567 avatar

Dowwn123344567

June 19, 2020 at 12:49 AM

больше 7 лет

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Сколько лет играете в роблокс? on Roblox Forum on Gamehag