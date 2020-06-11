Сколько лет играете в роблокс?

я 6 годов =) и уже два робукса...
В роблокс играю 2-3 года,игра очень хорошая,приемленая,весёлая,всем советую!
3 года я влюблена в эту игру !
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не помню. Наверное больше года
я играю гдето 3 с паловиной
Большесть Пишет Что Они Олды Хотя Это Малолетки Которые Пытаються Обмануть Всех Что Типо Долго Играют А что Вы Малолетки Играите С Самого Рождения Что Так Долго?
Я играю в роблокс с 8-ми лет, мне сейчас уже 14 так что играю 6 лет! с 2014 года, есть видео на канале, старое 2016 год. Можете посмотреть, кто не верит, https://www.youtube.com/watch?v=cP6whfcL-_s&t=671s. (Не баньте коммент пожалуйста)
Здравствуйте,где-то в 2014 я уже знал про эту игру и геймплей,а зашёл через два года когда многие игры надоели и хотелось чего-то нового.
3 года уже как играю, игра интересная