Как можно достать бесплатно робуксы?

VisaAcar

Обменять камни душ на робуксы, либо такие сайты, как: rblx.land, rblx.city, blox.land и другие. Сразу говорю, что если на одном сайте ты выполнила задание и тебе пришли робуксы, то на другом это же задание не сработает. Это зависит от аккаунта на котором ты зарабатываешь и устройства. С помощью этих сайтов я заработала около 70 рб, там есть ещё ежедневные награды и конкурсы, но на gamehag выполнять как мне кажется лучше, потому что один раз постораешься - обменяешь на 400 рб) Но можешь попробовать и другие сайты, только будь осторожной и не попадись на обман, а то и взлом твоего акка.