Как научиться играть за любого героя?

KAKASKA_Top

В Крипте мы играем за безымянного странника, который попал на остров уже постаревшего Шанг Тсунга. Действия происходят, видимо, в будущем, ибо множество бойцов уже погибло. Мы играем от третьего лица и открываем сундуки за виртуальную валюту! По мере прохождения мы найдем различные предметы по типу повязки Кенши, амулета Эрмака, молота Шао Кана и так далее. Для доступа к некоторым сундукам и локациям нам нужно решить несложные головоломки, и есть несколько типов сундуков - от деревянных ящиков до кровавых сундуков, которые можно открыть только выполняя фаталити и зарабатывая "сердца". Все открывается за внутриигрjlllllllllllllllhmbgvllvl,,gll

овую валюту - золото, души и сердца... как их заработать? Просто играйте в игру, никакого доната практически нет (разве что есть особые камни, которые мы тратим уже в магазине главного меню).

Крипта в MK 11 создает иллюзию новой видеоигры, хотя на самом деле является всё тем же режимом с сундучками. Однако всё-таки стоит похвалить разработчиков за попытки расширения крипты - все эти идеи определенно дали новую жизнь данному режиму! Ну, перейдём к косметике.

