Как научиться играть за любого героя?

Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem3,080
lessard.noemie
lessard.noemie
Gem22
fnogaj
fnogaj
Gem148
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem546
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem44
robertbrown347
robertbrown347
Gem44
Hambali Abdullah
Hambali Abdullah
Gem7
Andre Holbrook
Andre Holbrook
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Edoardo Ricotti
Edoardo Ricotti
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dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem146
fnogaj
fnogaj
Gem10
fnogaj
fnogaj
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sanjaymeena30351
sanjaymeena30351
Gem35
celebimirac342
celebimirac342
Gem8
Depstory
Depstory
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Rain

Gem708

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Как научиться играть за любого героя?

Kakadusich avatar

Kakadusich

May 21, 2020 at 11:58 AM

Нет описания
fasvor123 avatar

fasvor123

May 21, 2020 at 12:15 PM

яауупыупып
mixha535_25 avatar

mixha535_25

May 23, 2020 at 07:50 PM

Сперва тебе бы надо прокачать героя а потом уже начинать играть.

kent0n avatar

kent0n

July 5, 2020 at 10:04 PM

просто начать за него играть и практиковать в реальных матчах или с ботами
kolovrat1917 avatar

kolovrat1917

July 6, 2020 at 08:00 PM

незнаю както
cherep3 avatar

cherep3

July 7, 2020 at 04:50 PM

Посмотри видосики с гайдами
paranoikcsfail avatar

paranoikcsfail

July 13, 2020 at 09:53 PM

как научится?так, во 1. скачай игру, во 2.научись играть. все ;3
KAKASKA_Top avatar

KAKASKA_Top

July 14, 2020 at 07:23 PM

В Крипте мы играем за безымянного странника, который попал на остров уже постаревшего Шанг Тсунга. Действия происходят, видимо, в будущем, ибо множество бойцов уже погибло. Мы играем от третьего лица и открываем сундуки за виртуальную валюту! По мере прохождения мы найдем различные предметы по типу повязки Кенши, амулета Эрмака, молота Шао Кана и так далее. Для доступа к некоторым сундукам и локациям нам нужно решить несложные головоломки, и есть несколько типов сундуков - от деревянных ящиков до кровавых сундуков, которые можно открыть только выполняя фаталити и зарабатывая "сердца". Все открывается за внутриигрjlllllllllllllllhmbgvllvl,,gll
овую валюту - золото, души и сердца... как их заработать? Просто играйте в игру, никакого доната практически нет (разве что есть особые камни, которые мы тратим уже в магазине главного меню).
Крипта в MK 11 создает иллюзию новой видеоигры, хотя на самом деле является всё тем же режимом с сундучками. Однако всё-таки стоит похвалить разработчиков за попытки расширения крипты - все эти идеи определенно дали новую жизнь данному режиму! Ну, перейдём к косметике.
sayonara27 avatar

sayonara27

August 24, 2020 at 01:19 AM

Практика за любого героя.
DarkDevil332232432 avatar

DarkDevil332232432

September 1, 2020 at 06:29 PM

практика и только практика
6545675 avatar

6545675

September 1, 2020 at 06:30 PM

ьбимсксачсквчавчсми
Vlad_2008f avatar

Vlad_2008f

September 6, 2020 at 12:05 PM

легко
Vlad_2008f avatar

Vlad_2008f

September 6, 2020 at 12:05 PM

прикольно
S1ng1e avatar

S1ng1e

August 5, 2024 at 03:43 AM

Скачать, открыть, и всё, теперь можешь смело удалять)
Krustalz22 avatar

Krustalz22

August 18, 2024 at 06:58 PM

учись играй тренировки
boryaboa avatar

boryaboa

August 20, 2024 at 03:53 PM

пробуй играть в тренировки и смотри на подробный гайд каждого персонажа

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Как научиться играть за любого героя? on Mobile Legends: Bang Bang Forum on Gamehag