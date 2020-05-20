Roblox плюсы и минусы

popaslona

игра классная,радует ОГРОМНЫЙ выбор режимов,это игра в которой игры.Минусы в донате донат так называемые Robux очень дорогие,но зато какие предложение за те самые Robux начиная от валюты в игре в которую играете заканчивая БЕСКОНЕЧНЫМ количеством питомцев в симуляторах.Контент:хочу сказать одно " одно сплошное РАЗНООБРАЗИЕ" есть и хорошие есть и плохие режимы (то по вкусу),Roblox судить объективно ровно тому что спрыгнуть с 9 этажа и выжить невозможно.Оценка игре 7/10.