Roblox плюсы и минусы

игра классная,радует ОГРОМНЫЙ выбор режимов,это игра в которой игры.Минусы в донате донат так называемые Robux очень дорогие,но зато какие предложение за те самые Robux начиная от валюты в игре в которую играете заканчивая БЕСКОНЕЧНЫМ количеством питомцев в симуляторах.Контент:хочу сказать одно " одно сплошное РАЗНООБРАЗИЕ" есть и хорошие есть и плохие режимы (то по вкусу),Roblox судить объективно ровно тому что спрыгнуть с 9 этажа и выжить невозможно.Оценка игре 7/10.
вроде минусов нет) я сама тут сижу ради бесплатных робуксов))) а так игра супер
мне важно ваше мнение пишите комментарии спасибо
не согласен 9/10 игр мало хороших одни симуляторы
это моя первая статья не судите строго
BabyXrype я ж написал как "по вкусу"
нуу братик в твоей свере ты где-то прав, а так моя оценка к роблоксу 6/10 мол из-за гличей и неадекватного комьюнити парой