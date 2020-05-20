Roblox плюсы и минусы

Rain

Gem708

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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41

0/160

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Roblox плюсы и минусы

popaslona avatar

popaslona

May 20, 2020 at 11:49 PM

игра классная,радует ОГРОМНЫЙ выбор режимов,это игра в которой игры.Минусы в донате донат так называемые Robux очень дорогие,но зато какие предложение за те самые Robux начиная от валюты в игре в которую играете заканчивая БЕСКОНЕЧНЫМ количеством питомцев в симуляторах.Контент:хочу сказать одно " одно сплошное РАЗНООБРАЗИЕ" есть и хорошие есть и плохие режимы (то по вкусу),Roblox судить объективно ровно тому что спрыгнуть с 9 этажа и выжить невозможно.Оценка игре 7/10.
Yanakek avatar

Yanakek

May 20, 2020 at 11:58 PM

я согласна
576984769 avatar

576984769

May 21, 2020 at 02:45 AM

вроде минусов нет) я сама тут сижу ради бесплатных робуксов))) а так игра супер
soupwe avatar

soupwe

May 21, 2020 at 02:50 AM

дааааааа
Dsneil avatar

Dsneil

May 21, 2020 at 02:50 AM

графика
popaslona avatar

popaslona

May 31, 2020 at 11:14 PM

мне важно ваше мнение пишите комментарии спасибо
BabyXrype avatar

BabyXrype

May 31, 2020 at 11:37 PM

не согласен 9/10 игр мало хороших одни симуляторы
popaslona avatar

popaslona

June 1, 2020 at 11:51 PM

это моя первая статья не судите строго
popaslona avatar

popaslona

June 1, 2020 at 11:54 PM

BabyXrype я ж написал как "по вкусу"
zorg200 avatar

zorg200

June 2, 2020 at 01:24 AM

нуу братик в твоей свере ты где-то прав, а так моя оценка к роблоксу 6/10 мол из-за гличей и неадекватного комьюнити парой

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Roblox плюсы и минусы on Roblox Forum on Gamehag