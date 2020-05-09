Можно ли обсалютно бесплатно получить робуксы

Artik_x Ответе плиз пж

kotyays Нет

только донать или gamehag в помощь





matveypozitivplay нет нельзя

Yulkinok нет





Yulkinok но можно получить на сайтах)

Dragolia незя((((

MegaArkturus можно, заходите по этой ссылке там еще можно кейсы потом крутить за бесплатные робуксы https://robux.farm/ref/36c31

Vlada_Gu я знаю способ бесплатних робуксов

pvp12 тут да там нет

pushechnoe_miaso зврооокпкууфкпукукпыукыкуку

кк

Ujiina Конечно их получить в этом приложении.

shppp123 да







Emma23326 Я ниразу не донатила в роблокс и в сумме у меня на аккаунте 475 робуксов, я все выйграла и на сайтах 45 заработала

Vlada_Gu можно, заходите по этой ссылке там еще можно кейсы потом крутить за бесплатные робуксы https://robux.farm/ref/36c31





FedyaEvans я хз лол ХD

IGRAMANS у кого сколко робусков

Kakosikz9 игра топ рекомендую всем!!!

Vlada_Gu Я ниразу не донатила в роблокс и в сумме у меня на аккаунте 475 робуксов, я все выйграла и на сайтах 45 заработала





aliseharris если просто так, то нельзя(не ведитесь на мошенников). НО можно получиь на сайтах(к примеру, на этом) или же с помощью добавлентя доната в своей игре.

gamehager_00 Єсть сайти наприклад ROCASH