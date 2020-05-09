Можно ли обсалютно бесплатно получить робуксы

Нет
только донать или gamehag в помощь
но можно получить на сайтах)
можно, заходите по этой ссылке там еще можно кейсы потом крутить за бесплатные робуксы https://robux.farm/ref/36c31
я знаю способ бесплатних робуксов
зврооокпкууфкпукукпыукыкуку
кк
Конечно их получить в этом приложении.
Я ниразу не донатила в роблокс и в сумме у меня на аккаунте 475 робуксов, я все выйграла и на сайтах 45 заработала
можно, заходите по этой ссылке там еще можно кейсы потом крутить за бесплатные робуксы https://robux.farm/ref/36c31
игра топ рекомендую всем!!!
Я ниразу не донатила в роблокс и в сумме у меня на аккаунте 475 робуксов, я все выйграла и на сайтах 45 заработала
если просто так, то нельзя(не ведитесь на мошенников). НО можно получиь на сайтах(к примеру, на этом) или же с помощью добавлентя доната в своей игре.
Єсть сайти наприклад ROCASH