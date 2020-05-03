кто возмущен почему цены на робуксы растут!!!!!!!!!!!!!???????????

R1O2M3 ТАК НЕВОЗМОЖНО НА КОПИТЬ НА 50 РОБУКСОВ!!!!!!

terra3456 ага я копила на сто и тут цена повыселась





phsakie пфф, я изи на 20 накопил уже... ну а вообще я тоже. недоволен, зажмотились, увидели, что игроков много и хотят больше бабла срубить. лучше донатить в roblox

CymaIIIgunCuba Да Я ПРОТЕСТУЮ УБЕРИТЕ КАК БЫЛО!!!!!!!(((

norbert_smoliako все привет





PashaPasha002 Сейчас 32 камня душ... Помню было 6.

rondomroblox Да Я ПРОТЕСТУЮ УБЕРИТЕ КАК БЫЛО

hecnfv18 Я хз но цены норм на 450 робуксов и плюс премиум = 368 с чемта руб я хз но сена норм это на 10к робуксов сена большая 6000р за 10к робуксов я офигеваю я но ну буду покупать это говно лутче 450 с премиум купить и все готово.

Ujiina Я полност согласна что это дорого.

ivan123542 робукс чест стоил когда то 150 а ще уже 700 че с вами не так

EnDanMen4255 я недоволен хотел купить 5 рубуксов и цены в этот день поднялись





Raa35 Я возмущён слишком сильно

Pashka7 :angry::angry::angry: НЕ КРУТО





Rybash Когда их понизят?

Razharbas1 я злой

Illiaz_Boiz ДА, вообще не круто!!! Я тут итак сижу долго.

vlad_2k8 фгффффффффффффффф

vlad_2k8 агааааааа

Nasteae обожаю эту игру

YulyashkaRaindow Я ВООБЩЕ НЕ ДОВОЛЬНА ТЕПЕРЬ ЭТИМ САЙТОМ,РАНЬШЕ 1 РОБУКС СТОИЛ 8КД,А ТЕПЕРЬ 32КД!!!! МНЕ ТЕПЕРЬ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО НА 2 РОБУКСА!!!!!:rage::rage:

Hrayr20072 привет

PAMZESb Ну мне волноваться не о чем, у меня и так на балансе 1156 камней душ)))

_50027 Нечестно лучше бы минигры починили