кто возмущен почему цены на робуксы растут!!!!!!!!!!!!!???????????

dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem146
fnogaj
fnogaj
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem287
sanjaymeena30351
sanjaymeena30351
Gem35
celebimirac342
celebimirac342
Gem8
Depstory
Depstory
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
Rain

Gem607

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
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кто возмущен почему цены на робуксы растут!!!!!!!!!!!!!???????????

R1O2M3 avatar

R1O2M3

May 3, 2020 at 11:27 AM

ТАК НЕВОЗМОЖНО НА КОПИТЬ НА 50 РОБУКСОВ!!!!!!
terra3456 avatar

terra3456

May 3, 2020 at 11:28 AM

ага я копила на сто и тут цена повыселась

phsakie avatar

phsakie

May 3, 2020 at 11:47 AM

пфф, я изи на 20 накопил уже... ну а вообще я тоже. недоволен, зажмотились, увидели, что игроков много и хотят больше бабла срубить. лучше донатить в roblox
CymaIIIgunCuba avatar

CymaIIIgunCuba

May 3, 2020 at 12:10 PM

Да Я ПРОТЕСТУЮ УБЕРИТЕ КАК БЫЛО!!!!!!!(((
norbert_smoliako avatar

norbert_smoliako

May 3, 2020 at 12:13 PM

все привет

PashaPasha002 avatar

PashaPasha002

May 3, 2020 at 12:18 PM

Сейчас 32 камня душ... Помню было 6.
rondomroblox avatar

rondomroblox

May 3, 2020 at 12:20 PM

Да Я ПРОТЕСТУЮ УБЕРИТЕ КАК БЫЛО
hecnfv18 avatar

hecnfv18

May 3, 2020 at 01:15 PM

Я хз но цены норм на 450 робуксов и плюс премиум = 368 с чемта руб я хз но сена норм это на 10к робуксов сена большая 6000р за 10к робуксов я офигеваю я но ну буду покупать это говно лутче 450 с премиум купить и все готово.
Ujiina avatar

Ujiina

May 3, 2020 at 01:19 PM

Я полност согласна что это дорого.
ivan123542 avatar

ivan123542

May 3, 2020 at 01:20 PM

робукс чест стоил когда то 150 а ще уже 700 че с вами не так
EnDanMen4255 avatar

EnDanMen4255

May 3, 2020 at 02:02 PM

я недоволен хотел купить 5 рубуксов и цены в этот день поднялись

Raa35 avatar

Raa35

May 3, 2020 at 02:17 PM

Я возмущён слишком сильно
Pashka7 avatar

Pashka7

May 3, 2020 at 02:43 PM

:angry::angry::angry: НЕ КРУТО

Rybash avatar

Rybash

May 3, 2020 at 02:49 PM

Когда их понизят?
Razharbas1 avatar

Razharbas1

May 3, 2020 at 02:57 PM

я злой
Illiaz_Boiz avatar

Illiaz_Boiz

May 3, 2020 at 02:59 PM

ДА, вообще не круто!!! Я тут итак сижу долго.
vlad_2k8 avatar

vlad_2k8

May 3, 2020 at 03:01 PM

фгффффффффффффффф
vlad_2k8 avatar

vlad_2k8

May 3, 2020 at 03:01 PM

агааааааа
Nasteae avatar

Nasteae

May 3, 2020 at 03:02 PM

обожаю эту игру
YulyashkaRaindow avatar

YulyashkaRaindow

May 3, 2020 at 03:04 PM

Я ВООБЩЕ НЕ ДОВОЛЬНА ТЕПЕРЬ ЭТИМ САЙТОМ,РАНЬШЕ 1 РОБУКС СТОИЛ 8КД,А ТЕПЕРЬ 32КД!!!! МНЕ ТЕПЕРЬ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО НА 2 РОБУКСА!!!!!:rage::rage:
Hrayr20072 avatar

Hrayr20072

May 3, 2020 at 03:09 PM

привет
PAMZESb avatar

PAMZESb

May 3, 2020 at 05:09 PM

Ну мне волноваться не о чем, у меня и так на балансе 1156 камней душ)))
_50027 avatar

_50027

May 3, 2020 at 05:13 PM

Нечестно лучше бы минигры починили
Kat290754 avatar

Kat290754

May 3, 2020 at 05:14 PM

почему они растут мне это не нравится:confounded::sob:

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кто возмущен почему цены на робуксы растут!!!!!!!!!!!!!??????????? on Roblox Forum on Gamehag