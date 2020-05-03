кто возмущен почему цены на робуксы растут!!!!!!!!!!!!!???????????

ТАК НЕВОЗМОЖНО НА КОПИТЬ НА 50 РОБУКСОВ!!!!!!
ага я копила на сто и тут цена повыселась
пфф, я изи на 20 накопил уже... ну а вообще я тоже. недоволен, зажмотились, увидели, что игроков много и хотят больше бабла срубить. лучше донатить в roblox
Да Я ПРОТЕСТУЮ УБЕРИТЕ КАК БЫЛО!!!!!!!(((
Сейчас 32 камня душ... Помню было 6.
Да Я ПРОТЕСТУЮ УБЕРИТЕ КАК БЫЛО
Я хз но цены норм на 450 робуксов и плюс премиум = 368 с чемта руб я хз но сена норм это на 10к робуксов сена большая 6000р за 10к робуксов я офигеваю я но ну буду покупать это говно лутче 450 с премиум купить и все готово.
Я полност согласна что это дорого.
робукс чест стоил когда то 150 а ще уже 700 че с вами не так
я недоволен хотел купить 5 рубуксов и цены в этот день поднялись
Я возмущён слишком сильно
:angry::angry::angry: НЕ КРУТО
ДА, вообще не круто!!! Я тут итак сижу долго.
Я ВООБЩЕ НЕ ДОВОЛЬНА ТЕПЕРЬ ЭТИМ САЙТОМ,РАНЬШЕ 1 РОБУКС СТОИЛ 8КД,А ТЕПЕРЬ 32КД!!!! МНЕ ТЕПЕРЬ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО НА 2 РОБУКСА!!!!!:rage::rage:
Ну мне волноваться не о чем, у меня и так на балансе 1156 камней душ)))
Нечестно лучше бы минигры починили
почему они растут мне это не нравится:confounded::sob: