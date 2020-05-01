Почему подорожали робуксы

Админ если ты это читаешь пожалуйста сделай скидку ну хоть на один день
называется хотел купить 5 робуксов
да они теперь капец дорогие как и robux кейс
кейс на робуксы ладно там за 350 можно выйграть 1 робукс. Но я только сегодня хотел купить 5 робуксов до полного сета Soviet Doge и бац они подорожали. И даже в 4 раза хотя весенняя акция еще не кончилась. Наверно увеличилосб количество пользователей с 3 уровенем покупающим робуксы вот он и сделали огромный подъем цены в 4 раза. Очень нагло. Удар в спину.
я хотел 20 робуксов :tired_face:
Я хотела 20 робуксов они стояли 160 КД, а у меня было 283, теперь они стоят 320 в 2 раза дороже.:pensive:☹:sob:
Ну, кризис в геймхаге похоже
Я хотел купить сто робуксов а теперь блин не куплю. :(
у меня такая же проблема Я не могу
1000 кДж я хотел очень многое но покупать вот этих кейсов с робуксами
Нани Как называется дебилы