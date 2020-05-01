Почему подорожали робуксы

Alanwolker Или это у меня у одного

Alanwolker 1 робукс = 32 кд

Alanwolker это очень много

Alanwolker Админ если ты это читаешь пожалуйста сделай скидку ну хоть на один день

Alanwolker называется хотел купить 5 робуксов

Shuthcereptop да они теперь капец дорогие как и robux кейс

Alanwolker кейс на робуксы ладно там за 350 можно выйграть 1 робукс. Но я только сегодня хотел купить 5 робуксов до полного сета Soviet Doge и бац они подорожали. И даже в 4 раза хотя весенняя акция еще не кончилась. Наверно увеличилосб количество пользователей с 3 уровенем покупающим робуксы вот он и сделали огромный подъем цены в 4 раза. Очень нагло. Удар в спину.

freeKD хахахахаэхахаххахаха

freeKD это не честно!





freeKD я хотел 20 робуксов :tired_face:

veron150934

MaximumZlo Я не знаю

Serega1mashina классно

Ujiina Я хотела 20 робуксов они стояли 160 КД, а у меня было 283, теперь они стоят 320 в 2 раза дороже.:pensive:☹:sob:

katherinewide Ну, кризис в геймхаге похоже





Alanwolker

RodionGAMER02022007 Я хотел купить сто робуксов а теперь блин не куплю. :(

Raa35 У меня такая же проблема

ewnt2019 у меня такая же проблема Я не могу

ewnt2019 1000 кДж я хотел очень многое но покупать вот этих кейсов с робуксами

ewnt2019 Нани Как называется дебилы