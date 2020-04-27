Боєвой пропуск Бесплатно

Не у всех есть боєвой пропуск и все хотят получить ево бесплатно во пару советов
1.накопите вбакси за пару сезонов 3-4 и сможете купить бп
2.участвуйте в розиграшах
3.зайти в магазин с пс4 там где коди с фортнайт можете тихонько открить коробку достать код переписать ево и поставить код на место и закрить коробку и все
4. Купить код в магазине в америке
я играю в фортнайт и мне нравится
У меня друг жулик взял посмотреть код и написал его и октевировал
е у всех есть боєвой пропуск и все хотят получить ево бесплатно во пару советов1.накопите вбакси за пару сезонов 3-4 и сможете купить бп2.участвуйте в розиграшах 3.зайти в магазин с пс4 там где коди с фортнайт можете тихонько открить коробку достать код перепис
нужно копить в баксы или задонатить
нужно копить в баксы или задонатить
я так и не понял что а бюоевой пропуск