Каждый 2 игрок роблокс школьник меньше 12лет,почему же так если игра англоязычная,и даже не расчитана на детей?
Ну есть и адекватные дети
потому что роблокс и сделан для детей 12+ в основном
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комьюнити роблок уже второй раз банит меня за неделю просто так!
ответ это 13 летние девочки
Потому что роблокс - это игра без ограничений, для всех возрастов (посрать на 12+, в рб есть плейсы для 9-летних). Его жестко пропиарили тиктокеры, слендеры и прочий, так скажем, "мусор".
Потому-что в нее играют в большинстве своем люди, которые не умеют правильно инвестирновать свое время.