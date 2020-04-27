Rain

Gem607

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
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Почему коммьюнити роблокс такое тупое?

withd avatar

withd

April 27, 2020 at 05:11 PM

Каждый 2 игрок роблокс школьник меньше 12лет,почему же так если игра англоязычная,и даже не расчитана на детей?
lesha_makushkin avatar

lesha_makushkin

April 27, 2020 at 05:17 PM

мда я тоже такой
gondvinus avatar

gondvinus

April 27, 2020 at 05:20 PM

Ну есть и адекватные дети
Dowwn1233456 avatar

Dowwn1233456

April 27, 2020 at 05:42 PM

потому что роблокс и сделан для детей 12+ в основном

BRUHMOMENT1234134 avatar

BRUHMOMENT1234134

April 27, 2020 at 05:50 PM

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Bu1aT1k avatar

Bu1aT1k

December 31, 2023 at 07:40 PM

комьюнити роблок уже второй раз банит меня за неделю просто так!
vlad220909 avatar

vlad220909

January 11, 2024 at 05:49 AM

ответ это 13 летние девочки
Amir299229 avatar

Amir299229

January 14, 2024 at 12:45 AM

потому-что игра детская
Afina_Koshechka avatar

Afina_Koshechka

January 21, 2024 at 06:29 PM

Потому что роблокс - это игра без ограничений, для всех возрастов (посрать на 12+, в рб есть плейсы для 9-летних). Его жестко пропиарили тиктокеры, слендеры и прочий, так скажем, "мусор".
AsgardDDDD avatar

AsgardDDDD

January 27, 2024 at 03:42 AM

Потому-что в нее играют в большинстве своем люди, которые не умеют правильно инвестирновать свое время.

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