Почему коммьюнити роблокс такое тупое?

withd Каждый 2 игрок роблокс школьник меньше 12лет,почему же так если игра англоязычная,и даже не расчитана на детей?

lesha_makushkin мда я тоже такой

gondvinus Ну есть и адекватные дети

Dowwn1233456 потому что роблокс и сделан для детей 12+ в основном





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Bu1aT1k комьюнити роблок уже второй раз банит меня за неделю просто так!

vlad220909 ответ это 13 летние девочки

Amir299229 потому-что игра детская

Afina_Koshechka Потому что роблокс - это игра без ограничений, для всех возрастов (посрать на 12+, в рб есть плейсы для 9-летних). Его жестко пропиарили тиктокеры, слендеры и прочий, так скажем, "мусор".