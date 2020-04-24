Причины удалить игры Adopt me и тому подобные.

batman9 Ну тут и из заголовка понятно что писать.

matveiprogamer ну да))))))))))))

Sultanmurat лооооооооооооооооооооооооооооопппппппппппппаааааааааааааааауууууууууууууууууумммммммммммммеееееееееееееееееееееппппппппппппппппппнггггггггггггггггггггггггггггггиииииииииииииииииииииииууууууууууууууууууззззззззззззззззззпппппппппппппппппп



Kadfun нет причин

batman9 Kadfun ЕСТЬ!

karuzxcg В адоп ми не хуя не понятно





0l0l0_Dima адопт ми - фигота для малолеток, где весь чат состоит из "ищу маму/папу/семью/дочку/сыночка (и т.д.)". Да и вообще там даже делать нечего кроме как бегать по небольшой карте и радоваться жизни.

LIfan321 нет никаких причин игра просто класс

Kadfun 0I0I0_Dima согласен с тобой на счёт чата это единственная причина по моему мнению

Kadfun но там можно сделать много разных вещей как и в Построй Лодку

batman9 ВОСТАНИЕ ПРОТИВ АДОПТ МИ!

Kadfun batman9 да есть причина, но она одна

rrfsdwew4 кому игра не нрав пишит -

batman9 Kadfun Но есть же :)

Shrek22448866 едоп ми ето очень скучная игра

Kadfun batman9 есть но одна!

No_q12 адопт так себе иза кокого то обновления там просто заходят по миллион человек и роблокс просто крашеется

No_q12 плюс там всяки онлайн дейтеры которые пишу давай там бла бла бла





_Billie_Jean_ есть самая главная причина удалить АБОРТ МИ : это то что АБОРТ МИ недавно достигло 1.5 млн игроков и жОстка крашнуло игровую платформу роблох, и такое может опять повториться.

No_q12 я хочу чтобы просто нахер адопт удалили

Kadfun может быть вы пишете, что игра фигня из-за того, что вы ничего не добились в ней?

Anonymous1587479385 Не знаю, она просто неинтересная

No_q12 роблокс вообще по типу нориальной игры но какие то уроды создают игры тип paradise игры 18+ и вяское такое





batman9 Kadfun И чего же там добиться? Домика да единорожки?