Причины удалить игры Adopt me и тому подобные.

Ну тут и из заголовка понятно что писать.
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В адоп ми не хуя не понятно
адопт ми - фигота для малолеток, где весь чат состоит из "ищу маму/папу/семью/дочку/сыночка (и т.д.)". Да и вообще там даже делать нечего кроме как бегать по небольшой карте и радоваться жизни.
нет никаких причин игра просто класс
0I0I0_Dima согласен с тобой на счёт чата это единственная причина по моему мнению
но там можно сделать много разных вещей как и в Построй Лодку
ВОСТАНИЕ ПРОТИВ АДОПТ МИ!
batman9 да есть причина, но она одна
кому игра не нрав пишит -
едоп ми ето очень скучная игра
адопт так себе иза кокого то обновления там просто заходят по миллион человек и роблокс просто крашеется
плюс там всяки онлайн дейтеры которые пишу давай там бла бла бла
есть самая главная причина удалить АБОРТ МИ : это то что АБОРТ МИ недавно достигло 1.5 млн игроков и жОстка крашнуло игровую платформу роблох, и такое может опять повториться.
я хочу чтобы просто нахер адопт удалили
может быть вы пишете, что игра фигня из-за того, что вы ничего не добились в ней?
Не знаю, она просто неинтересная
роблокс вообще по типу нориальной игры но какие то уроды создают игры тип paradise игры 18+ и вяское такое
Kadfun И чего же там добиться? Домика да единорожки?