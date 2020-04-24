Rain

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Причины удалить игры Adopt me и тому подобные.

batman9 avatar

batman9

April 24, 2020 at 12:56 PM

Ну тут и из заголовка понятно что писать.
matveiprogamer avatar

matveiprogamer

April 24, 2020 at 12:56 PM

ну да))))))))))))
Sultanmurat avatar

Sultanmurat

April 24, 2020 at 01:28 PM

лооооооооооооооооооооооооооооопппппппппппппаааааааааааааааауууууууууууууууууумммммммммммммеееееееееееееееееееееппппппппппппппппппнггггггггггггггггггггггггггггггиииииииииииииииииииииииууууууууууууууууууззззззззззззззззззпппппппппппппппппп
Kadfun avatar

Kadfun

April 24, 2020 at 01:34 PM

нет причин
batman9 avatar

batman9

April 24, 2020 at 01:34 PM

Kadfun ЕСТЬ!
karuzxcg avatar

karuzxcg

April 24, 2020 at 01:35 PM

В адоп ми не хуя не понятно

0l0l0_Dima avatar

0l0l0_Dima

April 24, 2020 at 01:41 PM

адопт ми - фигота для малолеток, где весь чат состоит из "ищу маму/папу/семью/дочку/сыночка (и т.д.)". Да и вообще там даже делать нечего кроме как бегать по небольшой карте и радоваться жизни.
LIfan321 avatar

LIfan321

April 24, 2020 at 01:42 PM

нет никаких причин игра просто класс
Kadfun avatar

Kadfun

April 24, 2020 at 01:46 PM

0I0I0_Dima согласен с тобой на счёт чата это единственная причина по моему мнению
Kadfun avatar

Kadfun

April 24, 2020 at 01:48 PM

но там можно сделать много разных вещей как и в Построй Лодку
batman9 avatar

batman9

April 24, 2020 at 01:49 PM

ВОСТАНИЕ ПРОТИВ АДОПТ МИ!
Kadfun avatar

Kadfun

April 24, 2020 at 01:49 PM

batman9 да есть причина, но она одна
rrfsdwew4 avatar

rrfsdwew4

April 24, 2020 at 01:50 PM

кому игра не нрав пишит -
batman9 avatar

batman9

April 24, 2020 at 01:50 PM

Kadfun Но есть же :)
Shrek22448866 avatar

Shrek22448866

April 24, 2020 at 01:50 PM

едоп ми ето очень скучная игра
Kadfun avatar

Kadfun

April 24, 2020 at 01:51 PM

batman9 есть но одна!
No_q12 avatar

No_q12

April 24, 2020 at 01:52 PM

адопт так себе иза кокого то обновления там просто заходят по миллион человек и роблокс просто крашеется
No_q12 avatar

No_q12

April 24, 2020 at 01:52 PM

плюс там всяки онлайн дейтеры которые пишу давай там бла бла бла

_Billie_Jean_ avatar

_Billie_Jean_

April 24, 2020 at 01:53 PM

есть самая главная причина удалить АБОРТ МИ : это то что АБОРТ МИ недавно достигло 1.5 млн игроков и жОстка крашнуло игровую платформу роблох, и такое может опять повториться.
No_q12 avatar

No_q12

April 24, 2020 at 01:53 PM

я хочу чтобы просто нахер адопт удалили
Kadfun avatar

Kadfun

April 24, 2020 at 01:53 PM

может быть вы пишете, что игра фигня из-за того, что вы ничего не добились в ней?
Anonymous1587479385 avatar

Anonymous1587479385

April 24, 2020 at 01:54 PM

Не знаю, она просто неинтересная
No_q12 avatar

No_q12

April 24, 2020 at 01:55 PM

роблокс вообще по типу нориальной игры но какие то уроды создают игры тип paradise игры 18+ и вяское такое

batman9 avatar

batman9

April 24, 2020 at 01:55 PM

Kadfun И чего же там добиться? Домика да единорожки?
No_q12 avatar

No_q12

April 24, 2020 at 01:55 PM

нормальной*
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Причины удалить игры Adopt me и тому подобные. - Roblox Forum on Gamehag