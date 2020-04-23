Ивент 12 сезона

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hanfred
hanfred
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hanfred
hanfred
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Atia
Atia
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anitakatalinm
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c00lguy007
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c00lguy007
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taj howe
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taj howe
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c00lguy007
Gem10
Gabe Newell
Gabe Newell
Gem2
Gabe Newell
Gabe Newell
Gem168
taj howe
taj howe
Gem20
taj howe
taj howe
Gem1,748
AIRUN ANGELES
AIRUN ANGELES
Gem20
Rain

Gem72

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unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version) pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconGabe Newell: jhuuh
SystemGamehag: One user received Gem178 from the Rain.
unranked rank iconAIRUN ANGELES: Hello
unranked rank iconc00lguy007: I can find the games on the app store
unranked rank iconc00lguy007: I am filtering by ios and scanning on an iphone
AdminSwirfty: The games you're attempting most likely aren't available for your device
unranked rank iconc00lguy007: can anyone help me? games still aren't working
unranked rank iconNorbert: hi
SystemGamehag: 4 users received Gem35 from the Rain.
unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
AdminSwirfty: Which offer are you attempting?
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconianellinger508: when I scan the qr code it links to a website that says the offer isnt availible in my location
AdminJoshverd: peepoHey emote (inline chat version)
unranked rank iconDaniel Triviño: hi
AdminSwirfty: ianellinger508, any game you're able to view will be available in your location
unranked rank iconArmoredPigeon: dxad
unranked rank iconsin comentarios: Se refiere a que consiga la cantidad de atrapar 500 huevos?
unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
unranked rank iconsin comentarios: El juego que se llama atrapa huevo me dice que suba niveles que son 500 pero cuando entro solo se puede subir la cantidad de huevos que puedes atrapar
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unranked rank iconData_2045: hi !!!
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Ивент 12 сезона

Nikolay8 avatar

Nikolay8

April 23, 2020 at 07:36 PM

Погнали! С 24 по 26 апреля в игре будет проходить необычное музыкальное мероприятие, посвящённое мировой премьере новой композиции Трэвиса Скотта (Travis Scott). Astronomical — это фантастическое событие, на создание которого нас вдохновили музыкальные работы, выпущенные Cactus Jack. Ничего подобного в Fortnite ещё не было! Поскольку мы хотим, чтобы Astronomical смогли посетить все желающие, мы проведём шоу несколько раз, в разное время. Заходите в игру в любой удобный для вас момент или присоединяйтесь к друзьям, чтобы вместе с ними посетить событие ещё раз! Расписание представлено ниже. Обратите внимание: вход открывается за 30 минут до начала шоу. Приходите заранее, чтобы успеть занять место! ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ 2020 Г., 02:00:00 GMT+3 ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ 2020 Г., 17:00:00 GMT+3 СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ 2020 Г., 07:00:00 GMT+3 СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ 2020 Г., 18:00:00 GMT+3 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ 2020 Г., 01:00:00 GMT+3 Также мы рады сообщить, что Трэвис Скотт (Travis Scott) появится в «Звёздной серии». Тематические экипировки, эмоции и другие предметы можно будет приобрести начиная с 21 апреля. А если вы посетите одно из событий Astronomical, то получите в подарок дельтаплан Astroworld Cyclone и два экрана загрузки! Fortnite Astronomical Outfits Fortnite Astroworld Cyclone Glider Кроме того, 21 апреля вам станут доступны испытания Astronomical. Выполнив их, вы получите другие игровые предметы бесплатно. Fortnite Astronomical Challenges И ещё немного важной информации напоследок. Ещё не играли в Fortnite? Загрузите игру бесплатно. Fortnite доступна на iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК и Mac. Загрузите последнее обновление: обновление 12.41 будет доступно для загрузки начиная с 21 апреля. Загрузите игру заранее, чтобы не пропустить начало события Трэвиса Скотта (Travis Scott) в Fortnite. Придите заранее! Вход откроется за 30 минут до начала шоу, чтобы игроки могли заранее занять места. Мы надеемся, что на мероприятие смогут попасть все желающие, но если свободных мест не останется, вы сможете посетить его в другое время. Вы создаёте материалы? Изучите руководство для авторов, чтобы узнать подробности. На бис! В дни проведения события Astronomical региональные ограничения НЕ действуют. Мы собираемся провести мероприятие в разное время, чтобы на него могли попасть все желающие. До встречи на событии!
Purplica avatar

Purplica

April 23, 2020 at 07:45 PM

Кусь
Purplica avatar

Purplica

April 23, 2020 at 07:47 PM

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