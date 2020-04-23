Что это за игра?

Это игра с частицей god of war и стилистикой анимэ в ней есть множества персонажей и она типа как уровень проходишь и в меню и так да боссов

Actuele

игра от создателей Михуё,персонажей не много и не мало,в основном,это скины на персонажей,эти самые персонажи и скины так же оружие можно выбить в боксах(как в бравл старсе) деньги копятся очень быстро,и эти деньги в основном тратятся на прокачку персонажей и оружий,стигмата-усиливает персонажа,стигмату тоже нужно качать,так же есть стамина,на 1-40 уровне ее будет дофига,после 40 её вообще не будет.. ах да,стамина-что то типо энергии,она тратися когда вы проходите уровни,еще есть ресурсы,они уходят быстро,быстрее всего уходит лёд,да,лёд. Я написала очень мало,игра представляет из себя большее

P.S. это вовсе не Геншин!!