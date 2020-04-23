Что это за игра?

Rain

Gem43

unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconGabe Newell: jhuuh
SystemGamehag: One user received Gem178 from the Rain.
unranked rank iconAIRUN ANGELES: Hello
unranked rank iconc00lguy007: I can find the games on the app store
unranked rank iconc00lguy007: I am filtering by ios and scanning on an iphone
AdminSwirfty: The games you're attempting most likely aren't available for your device
unranked rank iconc00lguy007: can anyone help me? games still aren't working
unranked rank iconNorbert: hi
SystemGamehag: 4 users received Gem35 from the Rain.
unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
AdminSwirfty: Which offer are you attempting?
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconianellinger508: when I scan the qr code it links to a website that says the offer isnt availible in my location
AdminJoshverd: peepoHey emote (inline chat version)
unranked rank iconDaniel Triviño: hi
AdminSwirfty: ianellinger508, any game you're able to view will be available in your location
unranked rank iconArmoredPigeon: dxad
unranked rank iconsin comentarios: Se refiere a que consiga la cantidad de atrapar 500 huevos?
unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
unranked rank iconsin comentarios: El juego que se llama atrapa huevo me dice que suba niveles que son 500 pero cuando entro solo se puede subir la cantidad de huevos que puedes atrapar
unranked rank iconskrt: VIBE emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconData_2045: hi !!!
SystemGamehag: 3 users received Gem4 from the Rain.
unranked rank iconskrt: OMEGALUL emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: The ideal would be around 500 Gems, but ok
AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
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Что это за игра?

vinster1423 avatar

vinster1423

April 23, 2020 at 04:38 PM

Раскажите мне про игру
Moryn678 avatar

Moryn678

April 27, 2020 at 01:55 AM

незн я про неё слышал но не играл сори помочь не могу
xeniagame avatar

xeniagame

April 27, 2020 at 06:07 PM

сама не знаю

nekopsih avatar

nekopsih

May 27, 2020 at 01:41 AM

Лол хотел бы и я узнать
hfbrjedj3464 avatar

hfbrjedj3464

August 9, 2020 at 10:46 AM

вшввщ
artemalextaj avatar

artemalextaj

September 23, 2020 at 10:39 AM

клас топ
master_chas avatar

master_chas

September 23, 2020 at 12:58 PM

аниме игра
Altoshaaa avatar

Altoshaaa

December 10, 2020 at 11:57 AM

я сама незнаю╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
___a7 avatar

___a7

January 26, 2021 at 10:01 PM

Ну на аниме игра похоже

guy6412 avatar

guy6412

March 27, 2021 at 10:32 AM

игра просто топ из худшых
Anonymous9163 avatar

Anonymous9163

March 27, 2021 at 10:49 AM

Это игра с частицей god of war и стилистикой анимэ в ней есть множества персонажей и она типа как уровень проходишь и в меню и так да боссов
danill_komiss avatar

danill_komiss

March 28, 2021 at 12:47 AM

хотелось бы узнать самому
kostuy966 avatar

kostuy966

April 14, 2021 at 08:50 PM

хм интересно что же за игра:)
StoryPvP_ avatar

StoryPvP_

May 6, 2021 at 07:19 PM

Воопще не иниересно
arinakuc10 avatar

arinakuc10

June 15, 2021 at 08:25 PM

видно очень класная игра просто крутяк

RadeonHd avatar

RadeonHd

June 16, 2021 at 08:33 AM

Рррррришлшчч
CBETAmimi15 avatar

CBETAmimi15

June 25, 2021 at 11:55 PM

я сама хз

Actuele avatar

Actuele

July 12, 2021 at 08:03 AM

игра от создателей Михуё,персонажей не много и не мало,в основном,это скины на персонажей,эти самые персонажи и скины так же оружие можно выбить в боксах(как в бравл старсе) деньги копятся очень быстро,и эти деньги в основном тратятся на прокачку персонажей и оружий,стигмата-усиливает персонажа,стигмату тоже нужно качать,так же есть стамина,на 1-40 уровне ее будет дофига,после 40 её вообще не будет.. ах да,стамина-что то типо энергии,она тратися когда вы проходите уровни,еще есть ресурсы,они уходят быстро,быстрее всего уходит лёд,да,лёд. Я написала очень мало,игра представляет из себя большее
P.S. это вовсе не Геншин!!
Durout avatar

Durout

April 16, 2023 at 02:51 AM

what kind of game?
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