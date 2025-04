Jak szybko zarobić na Jailbreak!

MitronGamingRoblox

Witam dzisiaj opowiem wam jak szybko zarobić w jailbreak. Na początek Potrzebujecie kolegi/znajomego/randoma poznanego przez robloxa. Jak macie już ziomka do grania to prosicie go o kartę, gdy da wam kartę to przechodzi na role prisioner, uciekacie, bierzecie camaro i jedziecie pod jubilera/bank/muzeum (Na pierwszy rabunek zalecam bank). Do banku wchodzicie z Pistoletami i Shot gunami. Jeżeli policjant wejdzie do banku, za żadne skarby nie dajcie mu wejść do sejfu. Kiedy zbliży się do was, strzelajcie z shot gunów. Jeżeli się oddali, to wyciągacie pistolety i strzelacie na daleko. Tak oto ukończyliście wasz pierwszy napad, ale ten napad nie dał tak dużo jak potrzebujecie. Wchodzicie na gamehaga, ustawiacie sobie cel 350 robux i zbieracie. Jak już uzbieracie 350 robux to kupujecie gamepass "Duffel Bag" teraz możecie wyciągać więcej z napadów. Na początek warto znaleźć sobie jakiś cel na który będziemy zbierać. Ja zalecam lamborghini. Gdy już na nie uzbieracie i je kupicie, policja w 50% przypadków was nie złapie. Dzięki za Uwagę!