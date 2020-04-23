Как вам симулятор пчол??

Мне вот он не очень понравился но я хочу пройти там ивент.

Katyaaa

Скачайте!!! Эта моя любимая игра! я её обожаю!! Советую играть в адопт ми, показ мод, и всякие паркуры. Правда есть минусы. 1- многое стоит за робуксы. 2- робуксы ооооочень дорогие (больше денег платишь чем робуксов получаешь). Но а так игра крутая. Спасибо создателям роблокса и этой игры. Хоть сдесь можно получить робуксы.