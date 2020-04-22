Это игра интересная но если у тебя в городе жара то иожно выходить за покемонами их ловить но если у тебя в городе холодно то тебе предётся дома ловить но я 1 раз в день ловил их дома. Если допустим кто-нибудь ученик или студенент кто-то выходит в школу. Едит на авобусе или на машине то можно всех плкемонов легко собрать!
Это игра интересная но если у тебя в городе жара то иожно выходить за покемонами их ловить но если у тебя в городе холодно то тебе предётся дома ловить но я 1 раз в день ловил их дома. Если допустим кто-нибудь ученик или студенент кто-то выходит в школу. Едит на авобусе или на машине то можно всех плкемонов легко собрать
очень гроздый покемон пикачу
ну я в покемонов не играл но интересуюсь неплохая игра мне понравился лично автор молодец