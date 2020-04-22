Покемоны????

mark999005 Это игра интересная но если у тебя в городе жара то иожно выходить за покемонами их ловить но если у тебя в городе холодно то тебе предётся дома ловить но я 1 раз в день ловил их дома. Если допустим кто-нибудь ученик или студенент кто-то выходит в школу. Едит на авобусе или на машине то можно всех плкемонов легко собрать!

StRakNio djdot rhenm

StRakNio вовще круть





PlayerGirl123412 Да! Покемоны ! ;>

PlayerGirl123412 Покемоны классные

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takua да они

droppcandy всё круто

Kristn04kA_Life Милахи

THTGBFHNB Это игра интересная но если у тебя в городе жара то иожно выходить за покемонами их ловить но если у тебя в городе холодно то тебе предётся дома ловить но я 1 раз в день ловил их дома. Если допустим кто-нибудь ученик или студенент кто-то выходит в школу. Едит на авобусе или на машине то можно всех плкемонов легко собрать

Robix137b очень гроздый покемон пикачу

denger0906 покемоны

Nurali7777 ну я в покемонов не играл но интересуюсь неплохая игра мне понравился лично автор молодец

GGK1RY4 Покамоны топ

haiwarth Люблю покемонов