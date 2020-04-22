Rain

Gem18

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unranked rank iconsin comentarios: Se refiere a que consiga la cantidad de atrapar 500 huevos?
unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
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unranked rank iconLeandro Rete: Bro reduces the minimum amount for LITECOIN withdrawal. 10,000 is so hard
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Покемоны????

mark999005 avatar

mark999005

April 22, 2020 at 02:05 PM

Это игра интересная но если у тебя в городе жара то иожно выходить за покемонами их ловить но если у тебя в городе холодно то тебе предётся дома ловить но я 1 раз в день ловил их дома. Если допустим кто-нибудь ученик или студенент кто-то выходит в школу. Едит на авобусе или на машине то можно всех плкемонов легко собрать!
StRakNio avatar

StRakNio

April 22, 2020 at 02:14 PM

djdot rhenm
StRakNio avatar

StRakNio

April 22, 2020 at 02:14 PM

вовще круть

PlayerGirl123412 avatar

PlayerGirl123412

April 22, 2020 at 02:22 PM

Да! Покемоны ! ;>
PlayerGirl123412 avatar

PlayerGirl123412

April 22, 2020 at 02:22 PM

Покемоны классные
)
takua avatar

takua

April 22, 2020 at 04:40 PM

да они
droppcandy avatar

droppcandy

April 25, 2020 at 02:13 PM

всё круто
Kristn04kA_Life avatar

Kristn04kA_Life

April 29, 2020 at 04:48 PM

Милахи
THTGBFHNB avatar

THTGBFHNB

May 3, 2020 at 09:32 AM

Это игра интересная но если у тебя в городе жара то иожно выходить за покемонами их ловить но если у тебя в городе холодно то тебе предётся дома ловить но я 1 раз в день ловил их дома. Если допустим кто-нибудь ученик или студенент кто-то выходит в школу. Едит на авобусе или на машине то можно всех плкемонов легко собрать
Robix137b avatar

Robix137b

May 3, 2020 at 09:34 AM

очень гроздый покемон пикачу
denger0906 avatar

denger0906

May 3, 2020 at 07:24 PM

покемоны
Nurali7777 avatar

Nurali7777

May 4, 2020 at 09:43 AM

ну я в покемонов не играл но интересуюсь неплохая игра мне понравился лично автор молодец
GGK1RY4 avatar

GGK1RY4

May 6, 2020 at 10:02 PM

Покамоны топ
haiwarth avatar

haiwarth

May 9, 2020 at 12:17 PM

Люблю покемонов
Lanna2020 avatar

Lanna2020

July 6, 2020 at 07:40 PM

пакемон просто супер
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