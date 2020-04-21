Читеры в кс го часто встречаются?

кто читер тот играть не умеет
Да это пизд*ц,они повсюду,СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕЕЕЕЕТ!
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Без прайма довольно много, с праймом чуть меньше
В праймах не встречал за 2000к часов
А в ноу прайме не играл . Так как кс го покупал давно ещё 2014
Даже на званиях они есть,в мм и в напах
в 1 из 3 каток полюбому есть челик с вх или аимом
читеров дохера их МНОГО не навижу читеров кто тоже лайк
Я играю на нон прайме и читаков я встречаю не особо часто на калибровке их было больше чем после так что можно играть даже без прайм аккаунта в целом нормально а читака если одыкватные союзники или противники всегда можно кикнуть или руинить ему игру
играю давно ,раньше было меньше читеров , после того как кс сделали бесплатной стал раз в 3 или 4 катки встречать ,этотужасно
нуууууууууууууууууууууууууууууу дааааааааааааааааа
В последнее время стал редко замечать. Только на серверах сообщества и то надо постараться.