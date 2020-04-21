Rain

Gem0

unranked rank iconData_2045: hi !!!
SystemGamehag: 3 users received Gem4 from the Rain.
unranked rank iconskrt: OMEGALUL emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: The ideal would be around 500 Gems, but ok
AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
unranked rank iconLeandro Rete: Dinkdonk emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: Bro reduces the minimum amount for LITECOIN withdrawal. 10,000 is so hard
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconmara shady: they finally added prime surveys !!!!!!!!
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: Yo
SystemGamehag: 6 users received Gem33 from the Rain.
unranked rank iconStarStableM: Hi
AdminSwirfty: Cashouts are reviewed and approved throughout the day
unranked rank iconFakk Nika: when will i receive my cashout?
unranked rank iconArmoredPigeon: hi
unranked rank iconskrt: Capybara stare emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: i'm newbie
AdminJoshverd: OOOO emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem155 from the Rain.
AdminSwirfty: You can view the progress of your rank on your profile page
unranked rank iconmohammed03052005: im new, how long do you think it would take to complete novice rank?
unranked rank iconmohammed03052005: im new
unranked rank iconmohammed03052005: how lon gwould i take to complete novice rank
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: hi
SystemGamehag: 3 users received Gem86 from the Rain.
AdminJoshverd: Modcheck emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
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Читеры в кс го часто встречаются?

greywolf2 avatar

greywolf2

April 21, 2020 at 06:22 PM

кто читер тот играть не умеет
greywolf2 avatar

greywolf2

April 21, 2020 at 06:22 PM

рандандан
friezzbro avatar

friezzbro

April 21, 2020 at 06:23 PM

Да это пизд*ц,они повсюду,СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕЕЕЕЕТ!
greywolf2 avatar

greywolf2

April 21, 2020 at 06:24 PM

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
greywolf2 avatar

greywolf2

April 21, 2020 at 06:25 PM

ты читер
kostrator avatar

kostrator

April 23, 2020 at 09:25 PM

Довольно часто
zombig1 avatar

zombig1

April 24, 2020 at 01:11 AM

Без прайма довольно много, с праймом чуть меньше
nimakota1 avatar

nimakota1

April 24, 2020 at 01:24 AM

В праймах не встречал за 2000к часов
А в ноу прайме не играл . Так как кс го покупал давно ещё 2014

loooyskin avatar

loooyskin

April 24, 2020 at 11:46 AM

на прайме почти нет

youtubedyxmantm avatar

youtubedyxmantm

April 24, 2020 at 11:53 AM

Даже на званиях они есть,в мм и в напах
RomanchikKirykov avatar

RomanchikKirykov

April 24, 2020 at 03:01 PM

я хз, я просто аппаю лвл
_52665 avatar

_52665

April 24, 2020 at 05:34 PM

в 1 из 3 каток полюбому есть челик с вх или аимом
1_Akio_1 avatar

1_Akio_1

April 24, 2020 at 05:38 PM

читеров дохера их МНОГО не навижу читеров кто тоже лайк
RANGOo21 avatar

RANGOo21

April 24, 2020 at 05:56 PM

Я играю на нон прайме и читаков я встречаю не особо часто на калибровке их было больше чем после так что можно играть даже без прайм аккаунта в целом нормально а читака если одыкватные союзники или противники всегда можно кикнуть или руинить ему игру
Bakkihh avatar

Bakkihh

April 24, 2020 at 05:58 PM

играю давно ,раньше было меньше читеров , после того как кс сделали бесплатной стал раз в 3 или 4 катки встречать ,этотужасно
2x3O8CKK avatar

2x3O8CKK

April 24, 2020 at 05:58 PM

наследие предыдущего
g1tfnucr avatar

g1tfnucr

April 24, 2020 at 06:12 PM

достаточно часто

Rokopopop avatar

Rokopopop

April 24, 2020 at 06:30 PM

нуууууууууууууууууууууууууууууу дааааааааааааааааа
SSanSanychS avatar

SSanSanychS

April 24, 2020 at 07:11 PM

Почти каждую катку
wwwtwitchtvl1vs1_1338 avatar

wwwtwitchtvl1vs1_1338

April 24, 2020 at 07:29 PM

В последнее время стал редко замечать. Только на серверах сообщества и то надо постараться.
greywolf2 avatar

greywolf2

April 25, 2020 at 01:35 AM

мне главное лвл

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Читеры в кс го часто встречаются? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag