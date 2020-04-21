Читеры в кс го часто встречаются?

greywolf2 кто читер тот играть не умеет

greywolf2 рандандан

friezzbro Да это пизд*ц,они повсюду,СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕЕЕЕЕТ!

greywolf2 аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

greywolf2 ты читер

kostrator Довольно часто

zombig1 Без прайма довольно много, с праймом чуть меньше

nimakota1 В праймах не встречал за 2000к часов

А в ноу прайме не играл . Так как кс го покупал давно ещё 2014





loooyskin на прайме почти нет





youtubedyxmantm Даже на званиях они есть,в мм и в напах

RomanchikKirykov я хз, я просто аппаю лвл

_52665 в 1 из 3 каток полюбому есть челик с вх или аимом

1_Akio_1 читеров дохера их МНОГО не навижу читеров кто тоже лайк

RANGOo21 Я играю на нон прайме и читаков я встречаю не особо часто на калибровке их было больше чем после так что можно играть даже без прайм аккаунта в целом нормально а читака если одыкватные союзники или противники всегда можно кикнуть или руинить ему игру

Bakkihh играю давно ,раньше было меньше читеров , после того как кс сделали бесплатной стал раз в 3 или 4 катки встречать ,этотужасно

2x3O8CKK наследие предыдущего

g1tfnucr достаточно часто





Rokopopop нуууууууууууууууууууууууууууууу дааааааааааааааааа

SSanSanychS Почти каждую катку

wwwtwitchtvl1vs1_1338 В последнее время стал редко замечать. Только на серверах сообщества и то надо постараться.