Какой ваш любимий танк?

Josetdjcj Привет и привет

gfhdbp шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш





jkerum ууууууууууууууууууууууууу

jkerum я люблю эту игру

friezzbro Мой самый любимый танк это - Maus,Он жирнющий и его фиг убьешь!!

Anonymous1587009651 Незнаю как по мне лёва или M103

MegaDelix FV4005

YenDemon мой любимый танк это я,ну ладно скажу:T-34-85 :D

HeTynou333 TToppp 34







HeTynou333 ii sho mne nravutca` T-34





Saaanyaaa ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Jonyjoestar а как этот режим в роблоксе называется





RavDARK кв2





vv2 су-100у

dastalpptz Бачат топчик по-моему





dastalpptz Суть то в том, что каждый танк на разную игру расчитан. На каком-то могут только профи тащить, на каком-то и нубы затащат

hogoroma СУУУУУУУУУУУУУ-76

ssiptikon больше нравится M10 RBFM так как очень хорошая пт и на изи набить серебро( если чё она за боны XD

RETRIXAN т110е5 мой любимый танк

kdmlmd2006 мне больше нравится валентайн 2 он броня

Joryan Т110е5 мб

DL4ik кв2.

AyronGames Т-34

Danya_shket тигр II