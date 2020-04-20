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38

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Какой ваш любимий танк?

Josetdjcj avatar

Josetdjcj

April 20, 2020 at 08:18 PM

Привет и привет
gfhdbp avatar

gfhdbp

April 20, 2020 at 08:31 PM

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш

jkerum avatar

jkerum

April 20, 2020 at 08:46 PM

ууууууууууууууууууууууууу
jkerum avatar

jkerum

April 20, 2020 at 08:47 PM

я люблю эту игру
friezzbro avatar

friezzbro

April 20, 2020 at 11:59 PM

Мой самый любимый танк это - Maus,Он жирнющий и его фиг убьешь!!
Anonymous1587009651 avatar

Anonymous1587009651

April 21, 2020 at 09:26 AM

Незнаю как по мне лёва или M103
MegaDelix avatar

MegaDelix

April 21, 2020 at 04:59 PM

FV4005
YenDemon avatar

YenDemon

April 21, 2020 at 05:21 PM

мой любимый танк это я,ну ладно скажу:T-34-85 :D
HeTynou333 avatar

HeTynou333

April 21, 2020 at 10:48 PM

TToppp 34


HeTynou333 avatar

HeTynou333

April 21, 2020 at 10:48 PM

ii sho mne nravutca` T-34

Saaanyaaa avatar

Saaanyaaa

April 22, 2020 at 12:32 AM

ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Jonyjoestar avatar

Jonyjoestar

April 22, 2020 at 02:46 PM

а как этот режим в роблоксе называется

RavDARK avatar

RavDARK

April 22, 2020 at 03:08 PM

кв2

vv2 avatar

vv2

April 22, 2020 at 07:03 PM

су-100у
dastalpptz avatar

dastalpptz

April 23, 2020 at 07:45 AM

Бачат топчик по-моему

dastalpptz avatar

dastalpptz

April 23, 2020 at 07:47 AM

Суть то в том, что каждый танк на разную игру расчитан. На каком-то могут только профи тащить, на каком-то и нубы затащат
hogoroma avatar

hogoroma

April 23, 2020 at 06:38 PM

СУУУУУУУУУУУУУ-76
ssiptikon avatar

ssiptikon

April 23, 2020 at 09:56 PM

больше нравится M10 RBFM так как очень хорошая пт и на изи набить серебро( если чё она за боны XD
RETRIXAN avatar

RETRIXAN

April 23, 2020 at 09:56 PM

т110е5 мой любимый танк
kdmlmd2006 avatar

kdmlmd2006

April 24, 2020 at 01:31 AM

мне больше нравится валентайн 2 он броня
Joryan avatar

Joryan

April 24, 2020 at 02:06 AM

Т110е5 мб
DL4ik avatar

DL4ik

April 24, 2020 at 08:41 AM

кв2.
AyronGames avatar

AyronGames

April 24, 2020 at 08:47 AM

Т-34
Danya_shket avatar

Danya_shket

April 24, 2020 at 12:00 PM

тигр II
Vov4ikAs228 avatar

Vov4ikAs228

April 24, 2020 at 12:04 PM

E-100 и EBR155
12
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