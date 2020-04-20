Какой ваш любимий танк?

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
ууууууууууууууууууууууууу
Мой самый любимый танк это - Maus,Он жирнющий и его фиг убьешь!!
Незнаю как по мне лёва или M103
мой любимый танк это я,ну ладно скажу:T-34-85 :D
ii sho mne nravutca` T-34
а как этот режим в роблоксе называется
Суть то в том, что каждый танк на разную игру расчитан. На каком-то могут только профи тащить, на каком-то и нубы затащат
больше нравится M10 RBFM так как очень хорошая пт и на изи набить серебро( если чё она за боны XD
мне больше нравится валентайн 2 он броня