какой ютубер оп роблоксу нравится вам больше всего?

lakak какой ютубер оп роблоксу нравится вам больше всего?

anny0987 поззи и робзи ван лав их

Obur4ik Они все чокнутые на голову -_-

Vikls Ред кет чисто из-за инфы про халяв шмот:slight_smile::thumbsup:

_Billie_Jean_ все говорят поззи и робзи и ред кет и т.д ,

Ну я скажу що SharkBlox самый афигенный ютубер по роблоху, и фигню детскую не снимает как робзи и поззи и т.д (моё мнение моя жЫзнь)

DenisOB Никто





Ujiina Мне FFGTV

rrfsdwew4 ко панда ред кет поззи

giratopl rxcbkm yfdthyhj gjppb





Maximka09228 ре кет ивсо

Spacedan играа топ

Saaanyaaa ПОЗЗИ ВАН ЛАВ ХЫХ





Saaanyaaa ЕЩЕ НРАВ РЕД КЕТ НУ И МНОГО ООООЧЕНЬ МНОГО ДРУГИИИХ





Saaanyaaa ЛЮБЛЮ ВСЕХ РОБЛОКСЕРОВ

Shu_Legend ред и копанда либо же они не кинули роблокс как поззи и робзи так же смотрю с англо язычных ютуберов как джон и бандитес ну может иногда и фламинго

Obur4ik Да я вижу вы немного долбанутые на голову

Obur4ik в психушке подлечитесь

Obur4ik необращяйте внимания те кто написал нормальную причину

falr0 РЕД КЕТ ВАН ЛАВ

Shormak_Hacker Не смотрю их, ибо почти все снимают слишком детский контент. Исключением для меня являются только зарубежные ютуберы, такие как Яммерс, Хаски и т.д.

DEFFIZE поззи, рэд кэт

RobloxTOP101 все говорят поззи и робзи и ред кет и т.д ,

Ну я скажу що SharkBlox самый афигенный ютубер по роблоху, и фигню детскую не снимает как робзи и поззи и т.д (моё мнение моя жЫзнь)

ЛЮБЛЮ ВСЕХ РОБЛОКСЕРОВ

