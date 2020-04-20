какой ютубер оп роблоксу нравится вам больше всего?
Они все чокнутые на голову -_-
Ред кет чисто из-за инфы про халяв шмот:slight_smile::thumbsup:
все говорят поззи и робзи и ред кет и т.д ,
Ну я скажу що SharkBlox самый афигенный ютубер по роблоху, и фигню детскую не снимает как робзи и поззи и т.д (моё мнение моя жЫзнь)
ЕЩЕ НРАВ РЕД КЕТ НУ И МНОГО ООООЧЕНЬ МНОГО ДРУГИИИХ
ред и копанда либо же они не кинули роблокс как поззи и робзи так же смотрю с англо язычных ютуберов как джон и бандитес ну может иногда и фламинго
Да я вижу вы немного долбанутые на голову
необращяйте внимания те кто написал нормальную причину
Не смотрю их, ибо почти все снимают слишком детский контент. Исключением для меня являются только зарубежные ютуберы, такие как Яммерс, Хаски и т.д.
все говорят поззи и робзи и ред кет и т.д ,
Ну я скажу що SharkBlox самый афигенный ютубер по роблоху, и фигню детскую не снимает как робзи и поззи и т.д (моё мнение моя жЫзнь)
ЛЮБЛЮ ВСЕХ РОБЛОКСЕРОВ