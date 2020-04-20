Rain

Gem187

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какой ютубер оп роблоксу нравится вам больше всего?

lakak avatar

lakak

April 20, 2020 at 08:15 PM

какой ютубер оп роблоксу нравится вам больше всего?
anny0987 avatar

anny0987

April 20, 2020 at 08:21 PM

поззи и робзи ван лав их
Obur4ik avatar

Obur4ik

April 20, 2020 at 08:21 PM

Они все чокнутые на голову -_-
Vikls avatar

Vikls

April 20, 2020 at 08:35 PM

Ред кет чисто из-за инфы про халяв шмот:slight_smile::thumbsup:
_Billie_Jean_ avatar

_Billie_Jean_

April 20, 2020 at 08:46 PM

все говорят поззи и робзи и ред кет и т.д ,
Ну я скажу що SharkBlox самый афигенный ютубер по роблоху, и фигню детскую не снимает как робзи и поззи и т.д (моё мнение моя жЫзнь)
DenisOB avatar

DenisOB

April 20, 2020 at 08:48 PM

Никто

Ujiina avatar

Ujiina

April 20, 2020 at 08:56 PM

Мне FFGTV
rrfsdwew4 avatar

rrfsdwew4

April 20, 2020 at 09:09 PM

ко панда ред кет поззи
giratopl avatar

giratopl

April 20, 2020 at 09:53 PM

rxcbkm yfdthyhj gjppb

Maximka09228 avatar

Maximka09228

April 20, 2020 at 10:19 PM

ре кет ивсо
Spacedan avatar

Spacedan

April 20, 2020 at 10:33 PM

играа топ
Saaanyaaa avatar

Saaanyaaa

April 20, 2020 at 10:36 PM

ПОЗЗИ ВАН ЛАВ ХЫХ

Saaanyaaa avatar

Saaanyaaa

April 20, 2020 at 10:37 PM

ЕЩЕ НРАВ РЕД КЕТ НУ И МНОГО ООООЧЕНЬ МНОГО ДРУГИИИХ

Saaanyaaa avatar

Saaanyaaa

April 20, 2020 at 10:37 PM

ЛЮБЛЮ ВСЕХ РОБЛОКСЕРОВ
Shu_Legend avatar

Shu_Legend

April 20, 2020 at 10:46 PM

ред и копанда либо же они не кинули роблокс как поззи и робзи так же смотрю с англо язычных ютуберов как джон и бандитес ну может иногда и фламинго
Obur4ik avatar

Obur4ik

April 21, 2020 at 02:26 PM

Да я вижу вы немного долбанутые на голову
Obur4ik avatar

Obur4ik

April 21, 2020 at 02:27 PM

в психушке подлечитесь
Obur4ik avatar

Obur4ik

April 21, 2020 at 02:28 PM

необращяйте внимания те кто написал нормальную причину
falr0 avatar

falr0

April 21, 2020 at 02:31 PM

РЕД КЕТ ВАН ЛАВ
Shormak_Hacker avatar

Shormak_Hacker

April 21, 2020 at 02:59 PM

Не смотрю их, ибо почти все снимают слишком детский контент. Исключением для меня являются только зарубежные ютуберы, такие как Яммерс, Хаски и т.д.
DEFFIZE avatar

DEFFIZE

April 21, 2020 at 03:03 PM

поззи, рэд кэт
RobloxTOP101 avatar

RobloxTOP101

April 21, 2020 at 03:11 PM

все говорят поззи и робзи и ред кет и т.д ,
Ну я скажу що SharkBlox самый афигенный ютубер по роблоху, и фигню детскую не снимает как робзи и поззи и т.д (моё мнение моя жЫзнь)
ЛЮБЛЮ ВСЕХ РОБЛОКСЕРОВ
Aulost avatar

Aulost

April 21, 2020 at 03:16 PM

Flamingo.

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