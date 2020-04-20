Кто дошел до 15уровня ?

sodayo1 Кто дошел до 15уровня ? Играю 1 день дошел только до 6

original3s Именно героя или крепости нужно?

sodayo1 героя вроде

original3s Тогда жаль, долговато будет

sodayo1 у тебя какой лвл?





sasha1000 Чел, охоться на монстров из них дают буквы и обменивай на вознагрождение (это XP как минимум 15к дают)

original3s у тебя какой лвл?

-4

Aysen2 Я получил 15 левел героя но отклонили





sasha1000 Я получил 15 левел героя но отклонили

причина?

petialapetd игра топ ну незнаю мне нравится топ топ

Malyfisenta Крепость 15 ур, герой 17ур.отклонили.

Dornero скачал игру по ссылке от Gamehag,выполнил задание но оклонили,причина-Вы не зарегестрировали новый аккаунт

rkisele4 У меня тоже оклонили задание. Хотя Крепость 15 - lv и герой тоже 15 lv. Есть мнение, что нужно привязать аккаунт игры к мейлу, которым регистрировались на сайте. Или, можно попробовать к фейсбуку, на сайте зарегать фейсбук и потом в игре, а потом отправить на проверку. Можно так попробовать.





original3s Справедливо





original3s Я докачал героя - посмотрим.

Dornero rkiseie4,как опробуешь скажешь?





greywolf2 а вы задания не делайте просто скриншоты вставляйте

greywolf2 зажмите кнопку питания и одну кнопку звука

sodayo1 я дошел до 15уровня героя,отправил,жду





rkisele4 Опять отклонили, в 3-й раз уже. Я не знаю, что им нужно, какой скриншот предоставить. Когда, нажимаешь наперсонажа, и там настройки, в правом верхнем углу, также нажимаем. Появляется вся инфа об акаунте, номер персанажа и номер аккаунта и также LV крепости. Неужели сложно пробить по этимм номерам, кто, когда и как зерегестрировался ? Короче в поддержку нужно писать.

rkisele4 В дополнение к вышесказанному (процитирую слова поддержки просто) моя проблема если что (Ваша учетная запись не была зарегистрирована)



Этот вид уведомления об отказе указывает на то, что 1. Ваша учетная запись не была зарегистрирована через ссылку Gamehag 2. Ник в игре и наша платформа не совпадают. 3. Вы уже играли в эту игру раньше, что несправедливо по отношению к другим участникам на нашей платформе.



Короче, решать Вам ребят, выполнять это задание или нет.

sodayo1 Отклонили

chudomonuh это задание на*балово, награду,что бы вы не сделали вам не дадут, так что лучше не тратьте своё время.я выполнил задание, но награды не последовало,хотя я все сделал правильно

Dalvec куда отправлять скрин или как сделать задание помогите пожалуйста