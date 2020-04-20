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Кто дошел до 15уровня ?

sodayo1 avatar

sodayo1

April 20, 2020 at 10:09 AM

Кто дошел до 15уровня ? Играю 1 день дошел только до 6
original3s avatar

original3s

April 20, 2020 at 10:56 AM

Именно героя или крепости нужно?
sodayo1 avatar

sodayo1

April 20, 2020 at 10:56 AM

героя вроде
original3s avatar

original3s

April 20, 2020 at 10:57 AM

Тогда жаль, долговато будет
sodayo1 avatar

sodayo1

April 20, 2020 at 10:58 AM

у тебя какой лвл?

sasha1000 avatar

sasha1000

April 20, 2020 at 11:21 AM

Чел, охоться на монстров из них дают буквы и обменивай на вознагрождение (это XP как минимум 15к дают)
original3s avatar

original3s

April 20, 2020 at 11:29 AM

у тебя какой лвл?
-4
Aysen2 avatar

Aysen2

April 20, 2020 at 12:15 PM

Я получил 15 левел героя но отклонили

sasha1000 avatar

sasha1000

April 20, 2020 at 12:24 PM

Я получил 15 левел героя но отклонили
причина?
petialapetd avatar

petialapetd

April 20, 2020 at 12:24 PM

игра топ ну незнаю мне нравится топ топ
Malyfisenta avatar

Malyfisenta

April 20, 2020 at 03:30 PM

Крепость 15 ур, герой 17ур.отклонили.
Dornero avatar

Dornero

April 20, 2020 at 06:27 PM

скачал игру по ссылке от Gamehag,выполнил задание но оклонили,причина-Вы не зарегестрировали новый аккаунт
rkisele4 avatar

rkisele4

April 20, 2020 at 09:23 PM

У меня тоже оклонили задание. Хотя Крепость 15 - lv и герой тоже 15 lv. Есть мнение, что нужно привязать аккаунт игры к мейлу, которым регистрировались на сайте. Или, можно попробовать к фейсбуку, на сайте зарегать фейсбук и потом в игре, а потом отправить на проверку. Можно так попробовать.

original3s avatar

original3s

April 20, 2020 at 09:39 PM

Справедливо

original3s avatar

original3s

April 20, 2020 at 09:39 PM

Я докачал героя - посмотрим.
Dornero avatar

Dornero

April 21, 2020 at 03:56 AM

rkiseie4,как опробуешь скажешь?

greywolf2 avatar

greywolf2

April 21, 2020 at 04:01 AM

а вы задания не делайте просто скриншоты вставляйте
greywolf2 avatar

greywolf2

April 21, 2020 at 04:02 AM

зажмите кнопку питания и одну кнопку звука
sodayo1 avatar

sodayo1

April 21, 2020 at 03:47 PM

я дошел до 15уровня героя,отправил,жду

rkisele4 avatar

rkisele4

April 22, 2020 at 09:16 AM

Опять отклонили, в 3-й раз уже. Я не знаю, что им нужно, какой скриншот предоставить. Когда, нажимаешь наперсонажа, и там настройки, в правом верхнем углу, также нажимаем. Появляется вся инфа об акаунте, номер персанажа и номер аккаунта и также LV крепости. Неужели сложно пробить по этимм номерам, кто, когда и как зерегестрировался ? Короче в поддержку нужно писать.
rkisele4 avatar

rkisele4

April 22, 2020 at 09:28 AM

В дополнение к вышесказанному (процитирую слова поддержки просто) моя проблема если что (Ваша учетная запись не была зарегистрирована)

Этот вид уведомления об отказе указывает на то, что 1. Ваша учетная запись не была зарегистрирована через ссылку Gamehag 2. Ник в игре и наша платформа не совпадают. 3. Вы уже играли в эту игру раньше, что несправедливо по отношению к другим участникам на нашей платформе.

Короче, решать Вам ребят, выполнять это задание или нет.
sodayo1 avatar

sodayo1

April 22, 2020 at 05:24 PM

Отклонили
chudomonuh avatar

chudomonuh

April 22, 2020 at 08:55 PM

это задание на*балово, награду,что бы вы не сделали вам не дадут, так что лучше не тратьте своё время.я выполнил задание, но награды не последовало,хотя я все сделал правильно
Dalvec avatar

Dalvec

April 23, 2020 at 02:52 AM

куда отправлять скрин или как сделать задание помогите пожалуйста
32447908e avatar

32447908e

April 23, 2020 at 02:57 AM

ятоже не знаю да и игра таксибе фортнайт лучше
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Кто дошел до 15уровня ? - Pirates of the Caribbean: ToW Forum on Gamehag