Кто дошел до 15уровня ? Играю 1 день дошел только до 6
Именно героя или крепости нужно?
Тогда жаль, долговато будет
Чел, охоться на монстров из них дают буквы и обменивай на вознагрождение (это XP как минимум 15к дают)
Я получил 15 левел героя но отклонили
Я получил 15 левел героя но отклонили
причина?
игра топ ну незнаю мне нравится топ топ
Крепость 15 ур, герой 17ур.отклонили.
скачал игру по ссылке от Gamehag,выполнил задание но оклонили,причина-Вы не зарегестрировали новый аккаунт
У меня тоже оклонили задание. Хотя Крепость 15 - lv и герой тоже 15 lv. Есть мнение, что нужно привязать аккаунт игры к мейлу, которым регистрировались на сайте. Или, можно попробовать к фейсбуку, на сайте зарегать фейсбук и потом в игре, а потом отправить на проверку. Можно так попробовать.
Я докачал героя - посмотрим.
rkiseie4,как опробуешь скажешь?
а вы задания не делайте просто скриншоты вставляйте
зажмите кнопку питания и одну кнопку звука
я дошел до 15уровня героя,отправил,жду
Опять отклонили, в 3-й раз уже. Я не знаю, что им нужно, какой скриншот предоставить. Когда, нажимаешь наперсонажа, и там настройки, в правом верхнем углу, также нажимаем. Появляется вся инфа об акаунте, номер персанажа и номер аккаунта и также LV крепости. Неужели сложно пробить по этимм номерам, кто, когда и как зерегестрировался ? Короче в поддержку нужно писать.
В дополнение к вышесказанному (процитирую слова поддержки просто) моя проблема если что (Ваша учетная запись не была зарегистрирована)
Этот вид уведомления об отказе указывает на то, что 1. Ваша учетная запись не была зарегистрирована через ссылку Gamehag 2. Ник в игре и наша платформа не совпадают. 3. Вы уже играли в эту игру раньше, что несправедливо по отношению к другим участникам на нашей платформе.
Короче, решать Вам ребят, выполнять это задание или нет.
это задание на*балово, награду,что бы вы не сделали вам не дадут, так что лучше не тратьте своё время.я выполнил задание, но награды не последовало,хотя я все сделал правильно
куда отправлять скрин или как сделать задание помогите пожалуйста
ятоже не знаю да и игра таксибе фортнайт лучше