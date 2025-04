Roblox to moja pasja!

kajtuselo

Rozgrywka

Akcja gry toczy się w świecie wykreowanym przez samych graczy – tworzą np. własne postacie, poziomy oraz zadania[14]. Producenci udostępnili do dyspozycji program Roblox Studio, który umożliwia tworzenie własnych scenariuszy gry oraz wykorzystania skryptów Lua. W Roblox dostępna jest wirtualna waluta zwana „robuxem” (w marcu 2016 ogłoszono rezygnację z waluty zwanej „ticketami”[17]), umożliwiająca kupno dodatkowych przedmiotów. Kupuje się ją za „prawdziwe” pieniądze[18]. Użytkownicy mogli też zapisać się do „Builders Club” poprzez wykupienie abonamentu[19]. 23 września 2019 nazwę płatnego pakietu zmieniono na „Roblox Premium”[20].Roblox – edukacyjna gra internetowa (określana też jako prosta platforma do tworzenia gier)[14][1] wydana w 2006 roku przez amerykańskie studio Roblox Corporation. Uczestnicy gry samodzielnie kształtują rozgrywkę poprzez tworzenie przedmiotów, miejsc akcji itp. Możliwe jest udostępnianie własnych map zbudowanych z klocków przypominających klocki Lego[1][3].



Rozgrywka opiera się na modelu free-to-play, ale gracze mogą też płacić za zakup wirtualnej waluty zwanej „robuxem”[3]. Według danych z 2017 roku w grę każdego miesiąca gra średnio 50 milionów graczy[15].



Do tworzenia i edytowania miejsc służy program o nazwie „Roblox Studio”, który pozwala na tworzenie różnych map i symulacji[16]. Przedmioty używane w grze podlegają prawom fizyki, zbliżonym do praw naturalnych. Do odtwarzania gier przygotowanych na platformie służy „Roblox Client”.



Roblox jest dostępny na platformy: Windows, Windows 10 (jako osobna aplikacja w sklepie Microsoft), macOS, Xbox One, Android, iOS oraz Fire OS. Wykorzystuje gogle wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift oraz HTC Vive[11]. Produkcja kierowana jest do graczy w wieku 8–18 lat[14].