Я бы купила за робуксы - геймпасы. Они действительно помогают в играх =/
НУ ИЛИ Я БЫ НА ВАШЕМ МЕСТЕ ДАЛА БЫ РОБУКСЫ МНЕ XDDDDDDDDDDD
не виду смысла в скине и так за 3к его сделал
Выбор сложный. Но скин можно и бесплатный топ сделать
ничего, накопи на гаджет в твоей любимой игре
Vip сервер лучше купить в любимом режиме и вместе с друзьями фармить на vip
И то и то мне мложно выбрать ;-;
И то и то мне сложно выбрать;-;
Если вы купите всю игру в игре будут скины и геймпасы
Блн я хз ви все вартанти зайнали