Какой самый дорогой скин?

Какой самый дорогой трешовый скин вы видели?
самий дараго ето AWP Dragon Lore
ам это скин за 2 миллиона рублей киромбит изумрудная сталь
Длор уже не в моде, с ними смело могуть потягаться новые принц и гунгнир
Авейпа Фобос и Флейми на скоупе.
Может керамбит волны с редким патерном?
Какой самый дорогой трешовый скин вы видели?
драгон лор статрек сувенирный
керыч поверхностная закалка блю-джем
Dragon Lore одно из самых дорогих
Длор уже не в моде, с ними смело могуть потягаться новые принц и гунгнир
Драгон лорд прямо с завода
Видел калаш красная линия но с 4 наклейками Ibuypower katowice 2014 Года
сувенирный awp история о драконе, прямо с завода