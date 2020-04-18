Как вам играт

роблокс круто роблокс класс кто не верит тому в глаз!!!!
Игра действительно выглядит хорошо , графика похожа мою любимую Half-Life , а точнее на первую её часть , геймплей тоже кажется довольно достойным
роблокс круто роблокс класс кто не верит тому в глаз
Игра действительно выглядит хорошо , графика похожа мою любимую Half-Life , а точнее на первую её часть , геймплей тоже кажется довольно достойны
ТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
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крутооооооооо!качай если еще не скачвал!