Как вам играт

Zef_Play Обажаю топ

_ZaLTiMoR_ Нормально

LikeeLoveCatlol топчик

NastyaMaf роблокс круто роблокс класс кто не верит тому в глаз!!!!

Aliaskar13 Игра действительно выглядит хорошо , графика похожа мою любимую Half-Life , а точнее на первую её часть , геймплей тоже кажется довольно достойным

NastyaMaf роблокс круто роблокс класс кто не верит тому в глаз

Aliaskar13 Игра действительно выглядит хорошо , графика похожа мою любимую Half-Life , а точнее на первую её часть , геймплей тоже кажется довольно достойны

Anonymous158531453 ТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО



























































































































































































































































































































































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Anonymous158531453







rEDbEARFWSR крутооооооооо!качай если еще не скачвал!

LikeeLoveCatlol торчик

criperrrrrrrrr топчик