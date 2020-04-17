Ребят, я хочу себе бесплатний скин, как мне его получить?

Помогите мне пж, задонить не могу а скини хочеться(
Понимаю хехеех игра прикольная по паб мне кажется лучше советуб всем поиграть и то и то!!!
топ игра мультяшная не плохая ну итак суть топ на пабг чуть похоже кроме графоне тут мул а там риалест
если ты играл в фортнайт в 11 сезоне когда был новый год ты мог в конце недели с подарками или ёлкой получить шерстянку и вечно зелёного
Там за не премиум боевой пропуск дают скины на халяву. Прост нужен определённый ровень чтобы забрать определнную вещь
никак, только данатом, на фоне слышится злодейский смех
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