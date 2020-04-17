Rain

Gem44

unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
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Ребят, я хочу себе бесплатний скин, как мне его получить?

D9mon avatar

D9mon

April 17, 2020 at 03:19 AM

Помогите мне пж, задонить не могу а скини хочеться(
VladBondarshuk avatar

VladBondarshuk

April 17, 2020 at 03:36 AM

Понимаю хехеех игра прикольная по паб мне кажется лучше советуб всем поиграть и то и то!!!
kirill_wilin avatar

kirill_wilin

April 17, 2020 at 01:12 PM

топ игра мультяшная не плохая ну итак суть топ на пабг чуть похоже кроме графоне тут мул а там риалест

StaGosTan avatar

StaGosTan

April 17, 2020 at 01:48 PM

Я не знаю.
ArtemAlexandr avatar

ArtemAlexandr

April 18, 2020 at 11:37 AM

если ты играл в фортнайт в 11 сезоне когда был новый год ты мог в конце недели с подарками или ёлкой получить шерстянку и вечно зелёного
Eexe avatar

Eexe

April 18, 2020 at 11:52 AM

Там за не премиум боевой пропуск дают скины на халяву. Прост нужен определённый ровень чтобы забрать определнную вещь


Savitouca avatar

Savitouca

April 18, 2020 at 12:33 PM









Savitouca avatar

Savitouca

April 18, 2020 at 12:34 PM

меУМЕУУмеуыф
Who_to avatar

Who_to

April 18, 2020 at 01:00 PM

никак, только данатом, на фоне слышится злодейский смех
BoderLink avatar

BoderLink

April 18, 2020 at 01:11 PM

ахахахахахах

Joryan avatar

Joryan

April 18, 2020 at 01:12 PM

Получать подарки с ивентов
m4a42 avatar

m4a42

April 18, 2020 at 01:17 PM

играй больше
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Ребят, я хочу себе бесплатний скин, как мне его получить? - Fortnite Forum on Gamehag