Ребят, я хочу себе бесплатний скин, как мне его получить?

D9mon Помогите мне пж, задонить не могу а скини хочеться(

VladBondarshuk Понимаю хехеех игра прикольная по паб мне кажется лучше советуб всем поиграть и то и то!!!

kirill_wilin топ игра мультяшная не плохая ну итак суть топ на пабг чуть похоже кроме графоне тут мул а там риалест





StaGosTan Я не знаю.

ArtemAlexandr если ты играл в фортнайт в 11 сезоне когда был новый год ты мог в конце недели с подарками или ёлкой получить шерстянку и вечно зелёного

Eexe Там за не премиум боевой пропуск дают скины на халяву. Прост нужен определённый ровень чтобы забрать определнную вещь







Savitouca

















Savitouca меУМЕУУмеуыф

Who_to никак, только данатом, на фоне слышится злодейский смех

BoderLink ахахахахахах





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