Как вам игра?)Нравится?)Чекни описание

skrt
skrt
Gem10
skrt
skrt
Gem567
Drew Gottlieb
Drew Gottlieb
Gem110
Youssef
Youssef
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Drew Gottlieb
Drew Gottlieb
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Atia
Atia
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Youssef
Youssef
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Youssef
Gem20
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Youssef
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taj howe
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oliwierkleist
oliwierkleist
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Bilal Özkanca
Bilal Özkanca
Gem585
oliwierkleist
oliwierkleist
Gem20
oliwierkleist
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g3489456
g3489456
Gem14
Buledi
Buledi
Gem10
taj howe
taj howe
Gem7
taj howe
taj howe
Gem1,073
hanfred
hanfred
Gem1,170
Rain

Gem25

unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
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Okroshk0 avatar

Okroshk0

April 17, 2020 at 12:56 AM

Играла в нее 2 года, лично по моему опыту советую играть на англ.серваках или придумать пароль, о котором хрен кто догадается.Большая часть аудитории:6-13летки.Цель игры-ее нет))0).. Базаришь с друзьями,добываешься ценных вещей, на которые вовышанные цены.Фиг достанешь их,особенно на русс.серваке. Доната много, он решает.Все плюшки-донатерам Графика топ, весит мало,играть можно на мобиле. Где-то через годик выйдет плхожая версия, только для более старшей аудитории.Feral.Чекните, может зайдет, видоси про нее есть на Ютубе
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