Как вам игра?)Нравится?)Чекни описание

Okroshk0

Играла в нее 2 года, лично по моему опыту советую играть на англ.серваках или придумать пароль, о котором хрен кто догадается.Большая часть аудитории:6-13летки.Цель игры-ее нет))0).. Базаришь с друзьями,добываешься ценных вещей, на которые вовышанные цены.Фиг достанешь их,особенно на русс.серваке. Доната много, он решает.Все плюшки-донатерам Графика топ, весит мало,играть можно на мобиле. Где-то через годик выйдет плхожая версия, только для более старшей аудитории.Feral.Чекните, может зайдет, видоси про нее есть на Ютубе