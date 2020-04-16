он жив?

otrix666 очень хочу попробовать

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anna754412 кто!

gekeran_bross кто именно?

mazayk да вроде как

ClaudFact Он полу-мёртв, потому что его пик популярности, явно уже позади. Игра вроде как затерялась, среди себе подобных.

GRAVEL_yt С друзьями играть очень интересно в Online.





GRAVEL_yt С друзьями играть очень интересно в Online.Он полу-мёртв, потому что его пик популярности, явно уже позади. Игра вроде как затерялась, среди себе подобных.







max_pozitivtastydropio С друзьями играть очень интересно в Online.

__who Онлайн норм,Игра вроде как затерялась, среди себе подобных.



