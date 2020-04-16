Вге сач4г6кч6ч47в47к58ею886юещю6бшегчбегбчегбвегбвеглев7вл57лв57л5в7д5в7д5в7л5в6елвелгв6евглев6леве7влглевглеввлегегвдгдвегдевдшнвдшанвдег....44444
Он полу-мёртв, потому что его пик популярности, явно уже позади. Игра вроде как затерялась, среди себе подобных.
С друзьями играть очень интересно в Online.
С друзьями играть очень интересно в Online.Он полу-мёртв, потому что его пик популярности, явно уже позади. Игра вроде как затерялась, среди себе подобных.
С друзьями играть очень интересно в Online.
Онлайн норм,Игра вроде как затерялась, среди себе подобных.