Что делать если ты дошёл до 5 ур акк но gamehag отклоняет.

нет я делал они хуеглоты ебаные мне так 3 раза отклонили
Сначало убедись что по их ссылке зашёл, должен был быть элитный немецкий корабль на старте за ссылку, если его нет, делай новый.
И фоткай этапы
Может слишком большой скрин?
Сначало убедись что по их ссылке зашёл, должен был быть элитный немецкий корабль на старте за ссылку, если его нет, делай новый.
И фоткай этапы
Ваша Игра Очнь классная играл бы и игралВаша Игра Очнь классная играл бы и игралВаша Игра Очнь классная играл бы и игралВаша Игра Очнь классная играл бы и играл
Я зарегистрировал новый аккаунт и сделал задание загрузил скриншот но мне сказали что я не зарегистрировал новый аккаунт
эммммммммммммммммммммммммм?
У меня вот тоже не принимают
У меня приняли со второго раза, если кому поможет, то я к скрину с модернизацией добавил скрин с премиум кораблем
Так можно сделать через paint или paint.net (если кто не знает)
а куда скрин то кидать ???
лол я просто в поддержку написал и все мне выдали