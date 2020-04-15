Что делать если ты дошёл до 5 ур акк но gamehag отклоняет.

dedyla22817 Что делать.

4324324 сделай новый акк

AlexsanderPro нет я делал они хуеглоты ебаные мне так 3 раза отклонили

Qaseron Сначало убедись что по их ссылке зашёл, должен был быть элитный немецкий корабль на старте за ссылку, если его нет, делай новый.

И фоткай этапы

dedyla22817 Спс бро

Zacqrt Может слишком большой скрин?

criperrrrrrrrr нензнаю поможіть

Anonymous1583784614 нечего





_ARTUR_MKRTCHYAN_ Сначало убедись что по их ссылке зашёл, должен был быть элитный немецкий корабль на старте за ссылку, если его нет, делай новый.

И фоткай этапы

damir67 Ваша Игра Очнь классная играл бы и игралВаша Игра Очнь классная играл бы и игралВаша Игра Очнь классная играл бы и игралВаша Игра Очнь классная играл бы и играл

Jopa_nle1 Я зарегистрировал новый аккаунт и сделал задание загрузил скриншот но мне сказали что я не зарегистрировал новый аккаунт





999Danik999 эммммммммммммммммммммммммм?

original3s У меня вот тоже не принимают

original3s У меня приняли со второго раза, если кому поможет, то я к скрину с модернизацией добавил скрин с премиум кораблем

original3s Так можно сделать через paint или paint.net (если кто не знает)

padla3 а куда скрин то кидать ???





original3s Хороший вопрос.

onenap4ik лол я просто в поддержку написал и все мне выдали