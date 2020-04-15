Что делать если ты дошёл до 5 ур акк но gamehag отклоняет.

Vihagi Rathnayaka
Vihagi Rathnayaka
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finnhoyer
finnhoyer
Gem319
finnhoyer
finnhoyer
Gem164
rayal.ksjslsosls.12
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Atia
Atia
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taj howe
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ifttakhar
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لانا الشمري
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Bartłomiej Niedźwiecki
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natasha nowak
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Serdar
Serdar
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ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem10
ferriquelme.sainz
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Gem20
Rain

Gem12

SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
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Что делать если ты дошёл до 5 ур акк но gamehag отклоняет.

dedyla22817 avatar

dedyla22817

April 15, 2020 at 12:17 AM

Что делать.
4324324 avatar

4324324

April 15, 2020 at 01:29 AM

сделай новый акк
AlexsanderPro avatar

AlexsanderPro

April 15, 2020 at 03:24 PM

нет я делал они хуеглоты ебаные мне так 3 раза отклонили
Qaseron avatar

Qaseron

April 15, 2020 at 10:51 PM

Сначало убедись что по их ссылке зашёл, должен был быть элитный немецкий корабль на старте за ссылку, если его нет, делай новый.
И фоткай этапы
dedyla22817 avatar

dedyla22817

April 17, 2020 at 03:39 PM

Спс бро
Zacqrt avatar

Zacqrt

April 17, 2020 at 11:58 PM

Может слишком большой скрин?
criperrrrrrrrr avatar

criperrrrrrrrr

April 18, 2020 at 04:47 PM

нензнаю поможіть
Anonymous1583784614 avatar

Anonymous1583784614

April 18, 2020 at 05:30 PM

нечего

_ARTUR_MKRTCHYAN_ avatar

_ARTUR_MKRTCHYAN_

April 18, 2020 at 05:32 PM

Сначало убедись что по их ссылке зашёл, должен был быть элитный немецкий корабль на старте за ссылку, если его нет, делай новый.
И фоткай этапы
damir67 avatar

damir67

April 18, 2020 at 07:33 PM

Ваша Игра Очнь классная играл бы и игралВаша Игра Очнь классная играл бы и игралВаша Игра Очнь классная играл бы и игралВаша Игра Очнь классная играл бы и играл
Jopa_nle1 avatar

Jopa_nle1

April 19, 2020 at 01:23 AM

Я зарегистрировал новый аккаунт и сделал задание загрузил скриншот но мне сказали что я не зарегистрировал новый аккаунт

999Danik999 avatar

999Danik999

April 19, 2020 at 01:25 AM

эммммммммммммммммммммммммм?
original3s avatar

original3s

April 19, 2020 at 01:26 AM

У меня вот тоже не принимают
original3s avatar

original3s

April 19, 2020 at 01:31 AM

У меня приняли со второго раза, если кому поможет, то я к скрину с модернизацией добавил скрин с премиум кораблем
original3s avatar

original3s

April 19, 2020 at 01:32 AM

Так можно сделать через paint или paint.net (если кто не знает)
padla3 avatar

padla3

April 19, 2020 at 01:41 AM

а куда скрин то кидать ???

original3s avatar

original3s

April 19, 2020 at 01:42 AM

Хороший вопрос.
onenap4ik avatar

onenap4ik

April 19, 2020 at 07:01 PM

лол я просто в поддержку написал и все мне выдали
raketa_1 avatar

raketa_1

April 20, 2020 at 05:24 PM

дарова мир
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Что делать если ты дошёл до 5 ур акк но gamehag отклоняет. - World of Warships - Bonus Forum on Gamehag