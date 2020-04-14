минусы этой игры?

Оценка игры - 6/10.
В принципе, гейплей, удобство управления отличные, графика тоже неплохая. Разочаровывает контингент - мелюзга, нецмеющая писать, и боты, от которых РеКапча не спасает.
Люди которые рекламируют, читеры, донат,
эта игра не имеет никаких минусов
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минус где бусплатные робуксы
бравл старс тооооооооооооооп
Проверка на бота, школьники каторые спамят одну и ту же фигню. А так роблокс топ
игра норм только вот робуксы жаль что только покупать