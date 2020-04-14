минусы этой игры?

finnhoyer
finnhoyer
Gem164
rayal.ksjslsosls.12
rayal.ksjslsosls.12
Gem52
Atia
Atia
Gem330
taj howe
taj howe
Gem231
jr2841343
jr2841343
Gem14
taj howe
taj howe
Gem10
ifttakhar
ifttakhar
Gem12
taj howe
taj howe
Gem40
hanfred
hanfred
Gem100
taj howe
taj howe
Gem2,100
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem21
Bartłomiej Niedźwiecki
Bartłomiej Niedźwiecki
Gem231
taj howe
taj howe
Gem10
taj howe
taj howe
Gem2,100
natasha nowak
natasha nowak
Gem1,792
Serdar
Serdar
Gem140
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem20
Guilherme Pereira
Guilherme Pereira
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem231
Rain

Gem73

unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
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25

0/160

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минусы этой игры?

loki11 avatar

loki11

April 14, 2020 at 04:21 PM

Подскажите
loki11 avatar

loki11

April 14, 2020 at 04:21 PM

буду благодарен

loki11 avatar

loki11

April 14, 2020 at 04:23 PM

оценку игры?

viNAramE avatar

viNAramE

April 14, 2020 at 04:24 PM

Оценка игры -1
Sad_Cookie avatar

Sad_Cookie

April 14, 2020 at 04:26 PM

Оценка игры - 6/10. В принципе, гейплей, удобство управления отличные, графика тоже неплохая. Разочаровывает контингент - мелюзга, нецмеющая писать, и боты, от которых РеКапча не спасает.
HeveRein avatar

HeveRein

April 14, 2020 at 04:29 PM

Люди которые рекламируют, читеры, донат,
ShadowTesi avatar

ShadowTesi

April 14, 2020 at 04:30 PM

блаблабла
ShadowTesi avatar

ShadowTesi

April 14, 2020 at 04:30 PM

эта игра не имеет никаких минусов
zzzz2020zzzz avatar

zzzz2020zzzz

April 14, 2020 at 04:31 PM

цйвщйцшвйщцшвйщцзшвйцоворпоытвлйовйо
zzzz2020zzzz avatar

zzzz2020zzzz

April 14, 2020 at 04:31 PM

цукпукпеолщдлоащлощыоавоцщшгвроа
moorse10 avatar

moorse10

April 14, 2020 at 04:33 PM

ауЦФУИЫПТРЕЦУПРВЕТОРНЦКУРВЫПАЕРНКУРЕА
YGFHJKDVB avatar

YGFHJKDVB

April 14, 2020 at 04:34 PM

не каких минусов!

Andrey107 avatar

Andrey107

April 14, 2020 at 04:36 PM

минус где бусплатные робуксы
BleckFlame2006 avatar

BleckFlame2006

April 14, 2020 at 04:57 PM

бравл старс тооооооооооооооп
Kolya2D avatar

Kolya2D

April 14, 2020 at 05:01 PM

оценка игры 100
DEFFIZE avatar

DEFFIZE

April 14, 2020 at 05:03 PM

Проверка на бота, школьники каторые спамят одну и ту же фигню. А так роблокс топ
PROUD228 avatar

PROUD228

April 14, 2020 at 05:08 PM

игра норм только вот робуксы жаль что только покупать
s_specter132 avatar

s_specter132

April 14, 2020 at 05:09 PM

Быстро надоела
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минусы этой игры? - Roblox Forum on Gamehag