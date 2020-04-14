минусы этой игры?

loki11 Подскажите

loki11 буду благодарен





loki11 оценку игры?





viNAramE Оценка игры -1

Sad_Cookie Оценка игры - 6/10. В принципе, гейплей, удобство управления отличные, графика тоже неплохая. Разочаровывает контингент - мелюзга, нецмеющая писать, и боты, от которых РеКапча не спасает.

HeveRein Люди которые рекламируют, читеры, донат,

ShadowTesi блаблабла

ShadowTesi эта игра не имеет никаких минусов

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zzzz2020zzzz цукпукпеолщдлоащлощыоавоцщшгвроа

moorse10 ауЦФУИЫПТРЕЦУПРВЕТОРНЦКУРВЫПАЕРНКУРЕА

YGFHJKDVB не каких минусов!





Andrey107 минус где бусплатные робуксы

BleckFlame2006 бравл старс тооооооооооооооп

Kolya2D оценка игры 100

DEFFIZE Проверка на бота, школьники каторые спамят одну и ту же фигню. А так роблокс топ

PROUD228 игра норм только вот робуксы жаль что только покупать