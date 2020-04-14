PUBG или Fortnite

очень классная игра игра просто лучшая советую поиграть
всем советую играйте
(с телефона интересеней чем пк)
игра супер мне нравится!!
Пабг дорогое гавно фортнайт безплатный супер
Я ВЫБИРАЮ ВСЁ ПАБГ И ФОРТНАЙТ
https://shre.su/W77I вот сдесь человек подробно розказал в чем лучше фортнайт а в чем пабг
https://shre.su/W77I вот сдесь человек подробно розказал в чем лучше фортнайт а в чем пабг
люблю фортнайт за топовые моменты как в этом видео) https://shre.su/EBDQ
Pubg лучше
Фортнайт для парней в колготках
если играл в фортнайт не смотри а то обидешся https://shrlink.top/xNg8Hcp
https://shrlink.top/xNg8Hcp вот почему стоит покинуть пабг парни)))