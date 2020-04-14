PUBG или Fortnite

rayal.ksjslsosls.12
rayal.ksjslsosls.12
Gem52
Atia
Atia
Gem330
taj howe
taj howe
Gem231
jr2841343
jr2841343
Gem14
taj howe
taj howe
Gem10
ifttakhar
ifttakhar
Gem12
taj howe
taj howe
Gem40
hanfred
hanfred
Gem100
taj howe
taj howe
Gem2,100
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem21
Bartłomiej Niedźwiecki
Bartłomiej Niedźwiecki
Gem231
taj howe
taj howe
Gem10
taj howe
taj howe
Gem2,100
natasha nowak
natasha nowak
Gem1,792
Serdar
Serdar
Gem140
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem20
Guilherme Pereira
Guilherme Pereira
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem231
Vikas SRIVASTAVE
Vikas SRIVASTAVE
Gem105
Rain

Gem69

unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
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PUBG или Fortnite

LoganFer avatar

LoganFer

April 14, 2020 at 01:15 PM

Голосование!
luckyfox1X avatar

luckyfox1X

April 14, 2020 at 01:59 PM

пабг лучшу всех
ShadowTesi avatar

ShadowTesi

April 14, 2020 at 04:03 PM

фортнайт
ilyafyhy avatar

ilyafyhy

April 14, 2020 at 04:07 PM

очень классная игра игра просто лучшая советую поиграть
rome4852 avatar

rome4852

April 14, 2020 at 04:19 PM

пабг лучше форточки
rome4852 avatar

rome4852

April 14, 2020 at 04:19 PM

всем советую играйте
(с телефона интересеней чем пк)
Mack2456 avatar

Mack2456

April 14, 2020 at 04:20 PM

игра супер мне нравится!!
Artlaks1 avatar

Artlaks1

April 16, 2020 at 01:55 PM

Пабг дорогое гавно фортнайт безплатный супер
DDohmy avatar

DDohmy

April 16, 2020 at 04:16 PM

Фортнайт конечно
karame1 avatar

karame1

April 16, 2020 at 05:48 PM

конечно же пабг
ARTUR_MKRTCHYAN_ avatar

ARTUR_MKRTCHYAN_

April 16, 2020 at 05:56 PM

игра супер мне нравится!
Naruto_uzumake avatar

Naruto_uzumake

April 17, 2020 at 12:14 AM

конечно же пабг
Robux232 avatar

Robux232

April 17, 2020 at 01:19 AM

Я ВЫБИРАЮ ВСЁ ПАБГ И ФОРТНАЙТ
Anon1654090711 avatar

Anon1654090711

June 1, 2022 at 06:46 PM

https://shre.su/W77I вот сдесь человек подробно розказал в чем лучше фортнайт а в чем пабг

Anon1654090711 avatar

Anon1654090711

June 1, 2022 at 06:46 PM

https://shre.su/W77I вот сдесь человек подробно розказал в чем лучше фортнайт а в чем пабг

Vlados352 avatar

Vlados352

June 17, 2022 at 03:25 PM

люблю фортнайт за топовые моменты как в этом видео) https://shre.su/EBDQ
drive4 avatar

drive4

June 23, 2022 at 06:20 PM

пабг топ
JustBaton avatar

JustBaton

July 4, 2022 at 09:52 PM

ну лучше по графике пабг
Grodgora avatar

Grodgora

July 10, 2022 at 12:35 PM

Pubg однозначно!
Rariryt avatar

Rariryt

July 11, 2022 at 02:13 AM

Pubg лучше
Фортнайт для парней в колготках
Anon1657152834 avatar

Anon1657152834

July 11, 2022 at 08:58 PM

Супер игра
Anon1657152834 avatar

Anon1657152834

July 11, 2022 at 08:58 PM

Супер игра
Masterpro13 avatar

Masterpro13

September 9, 2022 at 02:37 PM

если играл в фортнайт не смотри а то обидешся https://shrlink.top/xNg8Hcp
frileelex avatar

frileelex

September 9, 2022 at 02:48 PM

супер игра
Masterpro13 avatar

Masterpro13

September 9, 2022 at 03:51 PM

https://shrlink.top/xNg8Hcp вот почему стоит покинуть пабг парни)))
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