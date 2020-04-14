PUBG или Fortnite

LoganFer Голосование!

luckyfox1X пабг лучшу всех

ShadowTesi фортнайт

ilyafyhy очень классная игра игра просто лучшая советую поиграть

rome4852 пабг лучше форточки

rome4852 всем советую играйте

(с телефона интересеней чем пк)

Mack2456 игра супер мне нравится!!

Artlaks1 Пабг дорогое гавно фортнайт безплатный супер

DDohmy Фортнайт конечно

karame1 конечно же пабг

ARTUR_MKRTCHYAN_ игра супер мне нравится!

Naruto_uzumake конечно же пабг

Robux232 Я ВЫБИРАЮ ВСЁ ПАБГ И ФОРТНАЙТ

Anon1654090711 https://shre.su/W77I вот сдесь человек подробно розказал в чем лучше фортнайт а в чем пабг





Anon1654090711 https://shre.su/W77I вот сдесь человек подробно розказал в чем лучше фортнайт а в чем пабг





Vlados352 люблю фортнайт за топовые моменты как в этом видео) https://shre.su/EBDQ

drive4 пабг топ

JustBaton ну лучше по графике пабг

Grodgora Pubg однозначно!

Rariryt Pubg лучше

Фортнайт для парней в колготках

Anon1657152834 Супер игра

Anon1657152834 Супер игра

Masterpro13 если играл в фортнайт не смотри а то обидешся https://shrlink.top/xNg8Hcp

frileelex супер игра